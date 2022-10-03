林為洲提專責維管中心政見 解決竹北路平問題

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）國民黨竹北市長參選人林為洲今天提出，竹北市道路及人行道的維護管理停滯不前，市民找不到專責單位處理，未來將成立專責維護管理中心，要能即時處理路平問題。

林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，竹北市許多主要道路凹凸不平，人行道不友善行人，民眾雖有反映，但因人力、或因主管單位不明確，無法立即處理，長期下來，造成更多的道路、人行道出現問題。

林為洲表示，目前竹北市的道路除了少數為新竹縣政府維護管理，其餘幾乎所有市內道路的維管都由竹北市公所負責，依據新竹縣政府說明指出，從民國112年起，竹北市的所有道路，將均交由竹北市公所進行維護管理。

他指出，他將進行整合、了解竹北市所有道路及人行道的現況，若當選上任後，立即成立道路管理中心，並設立專線及專責通報APP系統，讓市民提報問題時，能由專人即時回覆、即時處理。

林為洲表示，竹北市長如同城市管理員，讓竹北市的公共建設，不論道路、人行道、公園等，做好專責管理，能讓城市更好。（編輯：戴光育）1111003