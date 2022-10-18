挺台淨零碳排 英國22間再生能源企業明在台參展
2022/10/18 17:25
（中央社記者黃雅詩台北18日電）英國在台辦事處表示，22家英國再生能源企業明天將參加在台北南港展覽館的「2022台灣國際智慧能源週」展覽，實際展現英國深耕台灣能源產業的強大意願，支持台灣邁向2050淨零碳排。
英國在台辦事處發布新聞稿指出，將與台北市英僑商務協會、蘇格蘭國際發展局攜手22家英國再生能源企業，19日到21日參加「2022台灣國際智慧能源週」展覽。
英國在台辦事處表示，展覽將透過「英國離岸風電館」及「台英氫能館」2大主題館，展示英國在離岸風電、浮動式離岸風電、氫能產業的專業技術及最新發展。
英國在台辦事處指出，這是英國連續第2年在台灣國際智慧能源週設立英國主題館展區，展示英國在離岸風電與氫能產業的最新發展，實際展現英國深耕台灣再生能源產業的強大意願，與台英合作發展承諾，支持台灣邁向2050淨零碳排。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
英國在台辦事處指出，英國在台辦事處代表鄧元翰 （John Dennis） 明天將為「英國離岸風電館」開幕，此次共有12家英國相關產業供應鏈廠商參與該館展覽，歡迎台灣能源相關業者前往參觀。開館時間為明天上午11時至11時35分，攤位編號K616c。
英國在台辦事處指出，「台英氫能館」是與蘇格蘭國際發展局、台灣經濟研究院、台灣氫能與燃料電池聯盟共同合作，將有10家氫能產業供應鏈相關業者參展，展示英國在氫能產業的相關產品與服務，攤位編號為K0508。（編輯：翟思嘉）1111018
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。