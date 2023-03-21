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中市綠營立委初選登記累計3人 藍營3/22首波領表

2023/3/21 18:36（3/21 18:41 更新）
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民進黨台中市立委初選登記已開跑，立委莊競程（前左3）及張廖萬堅（前右3）21日完成登記，也齊聲呼籲團結拚勝選。中央社記者郝雪卿攝 112年3月21日
民進黨台中市立委初選登記已開跑，立委莊競程（前左3）及張廖萬堅（前右3）21日完成登記，也齊聲呼籲團結拚勝選。中央社記者郝雪卿攝 112年3月21日
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）民進黨台中市立委初選登記20日到24日，到今天為止，共有現任立委林靜儀、莊競程及張廖萬堅完成登記。而國民黨22日到24日先開放第2、3、8選區領表登記。

2024總統與立委選舉將於明年1月13日投票，民進黨台中市黨部從20日到24日受理立委領表登記，首日第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）林靜儀完成登記，今天則有第5選區（北屯、北區）莊競程與第4選區（西屯、南屯）張廖萬堅連袂完成登記。

莊競程與張廖萬堅由黨籍北區、北屯區市議員曾朝榮、謝家宜、陳俞融陪同登記，莊競程表示，他與張廖萬堅聯手爭取北屯與南屯「增設國中小」的計畫，中央核定補助新台幣13億元，讓學區爆滿的情況能夠得到紓解，學子不須再跨區就讀。他們合體登記，宣示會繼續打拚，讓孩子平安長大。

張廖萬堅表示，和莊競程聯合登記，是因為這2個選區的選民結構，都是傳統的藍大於綠，但是他和莊競程都能當選，顯示專業及認真打拚的形象，能夠超越藍綠，爭取超越黨派及中間選民的支持順利當選。

由於第6選區（中、西、東、南區）在無黨籍現任立委黃國書宣布不再參選後，綠營被看好人選有正國會的市議員江肇國、新潮流的市議員黃守達，而正國會的前中市交通局長王義川也有意角逐。

對於第6選區有同屬正國會的江肇國與王義川有意角逐，身兼正國會中部召集人的曾朝榮說，將在登記截止前，協調最有基層實力者出馬，他認為，選舉不能從台北看天下，應選出最有基層實力者出來才有勝算。

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在藍營部分，國民黨台中市黨部表示，22日到24日先開放選情單純的第2選區、第3選區（大雅區、潭子區、神岡區、后里區）、第8選區（豐原區、東勢區、新社區、石岡區、和平區）領表登記。

據了解，第3選區現任立委楊瓊瓔、第8選區現任立委江啟臣應無意外可望代表參選，而第2選區前立委顏寬恒將再披掛上陣，預期將重現中二補選林靜儀對戰顏寬恒的局面。（編輯：謝雅竹）1120321

#立委
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