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法國控違反隱私規定 美國人臉辨識公司喊冤

2021/12/17 18:08
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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國個資保護監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）下令，總部設在美國、已蒐集全球100億張圖像的美國人臉辨識技術公司Clearview AI，停止蒐集和使用法國境內民眾的個資。

資訊與自由全國委員會在今天公布的正式命令中強調，Clearview AI在社群媒體和網路上蒐集可公開取得的臉部圖像並無法律依據，違反歐盟的個資保護規定，也就是歐盟通用資料保護規則（GDPR）。

Clearview AI否認有違法之處。

Clearview AI執行長宦孫至（Hoan Ton-That）表示：「Clearview AI 在法國或歐盟他國境內並無營運地點，也沒有任何客戶，同時並未從事任何應接受歐盟通用資料保護規則管理的活動。」

但歐盟法律規定，歐盟通用資料保護規則的管理架構適用於追蹤和處理歐盟各國網路用戶個資的案件，即使供應商的位置並不在歐盟境內亦然。

歐盟法律規定，會員國公民有權要求從私人數據庫中刪除自己的個資。資訊與自由全國委員會表示，Clearview有兩個月的時間來遵守委員會要求，否則可能面臨制裁。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1101217

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