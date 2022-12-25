銜接核融合發電未來 核研所：台灣應先衝刺電漿技術

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原能會核能研究所近年以高密度電弧電漿製程，開發奈米級多孔性薄膜，取代現行濺鍍製程，打造創新電致變色玻璃量產技術，奪得2022年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定。（原能會核研所提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）物理學家為了達成核融合終極目標，走上電漿技術探索之路，披荊斬棘過程中，帶動半導體等其他領域發展。原能會核研所認為，台灣現階段應全力衝刺電漿技術，做好打底工作，當國際上核融合電廠商轉夢成真，才有能力銜接導入。

美國加州國家實驗室日前在核能融合研究首度達成重大的能量淨增益，堪稱劃世紀科學突破，全球為之振奮，因為 核融合 核融合小百科 核融合反應為太陽和其他恆星提供動力。





核融合是將兩顆輕的原子核結合，形成一顆較重的原子，並在過程中放出能量。若科學家能研發方法來利用核融合所產生的能量，這可能是一種重要的能源生產方式。





研究人員對氘-氚 （DT） 融合反應特別感興趣，氘-氚融合產生氦核和中子，過程中釋放出比大多數融合反應還要多的能量。



資料來源：美國能源部 看更多 關閉 發電將不再是天方夜譚。

●從手機到離岸風機抗腐蝕 電漿物理是功臣

核融合核心技術是「 電漿 電漿小百科 何謂電漿？ 固體、液體、氣體之外，物質的第四態，宇宙99%以上的物質都是電漿。 電漿技術分類 低壓高溫電漿：核融合研究

低壓低溫電漿：照明、半導體、材料

高壓高溫電漿：廢棄物處理

高壓低溫電漿：大氣氣體、液體分解處理 電漿技術應用領域 電子製造、新材料、金屬處理、環境、農業、能源、食品、醫療 資料來源：原能會核能研究所 看更多 關閉 物理」，面對全球暖化倒數計時炸彈，各國高喊減碳、衝刺再生能源，台灣海峽一支支離岸風機，要忍受風吹日曬雨淋、抗腐蝕運轉至少10年，背後很大技術功臣也來自於電漿物理。

事實上，現今所有工業產品主要技術來源都是電漿物理，從智慧型手機表面黏接、建築玻璃隔熱膜，到繁複的半導體製程，都有其蹤跡。原能會核能研究所物理組研究員陳孝輝接受中央社記者訪問指出，以半導體為例，80%皆是電漿製程，能走到先進奈米等級，關鍵就在電漿技術。

核研所物理組副組長謝政昌分享，早年修電漿物理課的老師，過去在美國普林斯頓大學（與哈佛大學、耶魯大學齊名）做核融合研究，回國也是利用電漿專業、往半導製程發展。

陳孝輝進一步說，近年國際研討會討論核融合發展所需關鍵技術，第一個即是基礎電漿物理，畢竟一旦實驗過程出現意外，都要回歸電漿物理尋求解決方案，凸顯這項技術重要性。

他不諱言，核融合實驗資金門檻高，對台灣來說，較可行的作法是等國際成功發展核融合示範電廠時，再從國外引進，「但沒有技術能力也無法引進」，國內應持續擴大電漿物理研究發展、培育相關人才，才能承接核融合電廠營運工作，「現在最重要的是做好打底」。

核融合的核心技術是「電漿物理」，原能會核能研究所長年鑽研電漿技術，並技轉給廠商，協助產業製程升級。此為其開發的工業級電弧電漿鍍膜設備。（原能會核研所提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月25日

●核研所鑽研電漿科技 助台廠轉型綠色製程

原能會核研所長期致力電漿物理研究，早年著重研究原子核物理理論，1990年代環保議題躍上檯面，轉而開發友善環境的電漿物理技術，再技轉給廠商，協助產業製程升級。陳孝輝舉例，過去鍍膜技術是使用化學溶劑，產品被歐盟拒於門外，廠商經過技轉，不僅成本降低，產值也更上一層樓。

2000年後，核研所專注能源領域開發，謝政昌舉例，發展頂級隔熱紙，可節省空調使用、電力消耗減幅達20%至30%；最新開發的電致變色膜則可控制玻璃顏色深淺，今年獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），已與廠商合作推廣，可應用在汽車、天窗，甚至家用玻璃等，符合當今節能減碳潮流。

謝政昌比喻，假設目前的低溫電漿技術是高中程度，國內有能力發展小型電漿熔融實驗研究則像進大學，當可更進一步做到融合反應產生就算考上研究所，「真的要到發電程度就是博士班」。

陳孝輝回憶，當年從美國物理系畢業，教授發信說明為何要從事核融合研發，為了追求這個巨大目標，教授當初列了快一百項技術，包含材料、溫度控制、電漿理論、模擬程式等，這些技術後來通通都應用到其他領域。

看似無心插柳，但延伸效益不菲，半導體即是鐵證。

「走回頭路」是最好的準備，於此同時，人才彈藥也需足夠，物理組副研究員陳恩仕認為，要吸引年輕人投入電漿技術，首要之務是勾勒出產業前景，「現在台積電之所以這麼夯，就是因為工作需求大，所以很多人去念電機電子」，由市場端塑造產業正面氛圍，學生自然願意投身學習。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1111225