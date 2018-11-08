直轄市長選舉激戰 柯文哲鄭文燦林佳龍請假衝刺

（中央社台北8日綜合報導）中央選舉委員會今天排定公告直轄市長選舉候選人名單，尋求連任的台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦與台中市長林佳龍也開始請假衝刺，其餘尋求連任的縣市長大多也訂13日起請假。

據中選會民國107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表，8日公告直轄市長選舉候選人名單；13日公告直轄市議員、縣（市）長與縣（市）議員選舉候選人名單。

公務人員行政中立法規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告日起到投票日止，應依規定請事假或休假。

除3名尋求連任的直轄市長，尋求連任的金門縣長陳福海自10月19日起請假，苗栗縣長徐耀昌7日起、澎湖縣長陳光復自今天起請假，新竹市長林智堅與嘉義市長涂醒哲都決定12日起請假。

其餘尋求連任的縣市長部分，除屏東縣長潘孟安尚未決定何時開始請假，基隆市長林右昌、彰化縣長魏明谷、南投縣長林明溱、雲林縣長李進勇與連江縣長劉增應都已決定13日起請假全力衝刺。

柯文哲請假全力拚選舉後首場重頭戲，就是10日參加由公共電視舉辦的台北市長電視辯論會，下午則將在台北市政府前廣場辦造勢活動。

鄭文燦表示，依規定請假，秉持一貫一步一腳印方式，第一線接觸桃園市民。桃園13個行政區，將把握最後衝刺期，逐區走透透，目前北桃園及南桃園競選總部已成立運作，平時也會規劃各式特色活動。

林佳龍表示，市政已上軌道，不因他請假而有任何耽擱，但請假期間，如果有重要市政行程須由他處理，他還是會處理。

至於請假後的選戰規劃，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，已規劃包括掃街、造勢晚會及與台中市議員參選人聯合競選活動等相關競選行程。（編輯：李明宗）1071108