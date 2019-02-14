基隆原民舞蹈表演遭醉女亂入 協會：族群歧視

基隆市原住民族青年文教社服發展協會理事長莊梅珍（前）表示，一名酒醉女子13日亂入協會在基隆市原住民文化會館的表演，這名女子的行為是文化歧視也是族群歧視。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）基隆市原住民族青年文教社服發展協會昨天在基隆市原住民文化會館表演時，遭一名酒醉女子亂入干擾表演，協會理事長莊梅珍說，這名女子的行為是文化歧視也是族群歧視。

莊梅珍將影片上傳臉書（Facebook），只見一名女子在表演開始前上台，對著台下觀眾說「我亂跳喔」，還向身旁的男舞者說「快點」，台下觀眾詢問「可以嗎？」女子比出OK手勢，待音樂一下，女子展開雙手跳起舞來，台下則拿起手機錄影。

影片也被分享到臉書社團「爆料公社」和「基隆人」，引起網友一陣撻伐，「這麼沒水準，很不尊重文化和舞者，討厭鬼」、「明天醒來一定後悔自己酒後做的傻事」、「沒水準到極點」。

基隆市原住民族青年文教社服發展協會理事長莊梅珍說，這起事件發生在昨天下午2時，有團體預約欣賞原住民表演，但表演開始前這個團體成員已有喝酒，可能是喝醉了一開始態度就不太好，還催促「快點跳」。

她說，演出內容有舞蹈、吟唱和樂器表演，也有安排與觀眾同樂橋段，原定半小時演出但一直被亂入，導致表演中斷，「看到影片時非常難過，這是文化歧視也是族群歧視」。

她表示，這是第一次表演過程遭人亂入，舞者每天用心學習不斷排練，就是希望能帶給大家精彩演出，希望能讓更多人認識原住民的文化，非常歡迎大家預約欣賞表演，但真心希望帶著修養出門，「不要對我們咆哮，更不要踐踏我們的文化，您賠不起」。（編輯：陳俊碩）1080214