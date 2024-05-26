百年二峰圳屏東學童青蛙裝蹽落去 臨場體驗三角堰堤

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）台灣百年來重要水利工程二峰圳，日前取得環境部環境教育場所認證，屏縣府為讓水環境教育從小扎根，今天帶領19名學童換上青蛙裝進入一窺三角堰堤，學童直呼收穫滿滿。

屏東縣環保局今天帶領德協國小與和平國小19名學童進入二峰圳三角堰堤，真實體驗寓教於樂的環境教育課程，學童不禁直呼「水好冰又好清澈」、「集水廊道裡的蝙蝠超級多」、「原來二峰圳的梯形堰體空間這麼狹小」、「水深竟然有小腿肚這麼深」。

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「聽說不如親眼一見」，環保局長顏幸苑表示，為讓學童增進環境教育知識，安排系列參訪活動，由在地講師導覽解說關於二峰圳百年水利工程、來義鄉祖靈屋、古樓部落、五年祭等當地人文歷史，除讓學童走入真實情境，更期待藉由部落走讀、文化體驗激發出學生好奇心與勇於探索的學習動機，讓孩童了解水資源永續重要性。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，走訪活動內容，包含走讀文化廊道及部落深度巡禮，藉由帶領學童實際走訪台灣偉大水利工程，兼具環境及生態保護的水利設施，同步認識部落當地常用植物、食材及文化，希望藉由學童參與，讓水環境教育從小扎根，落實永續觀念。（編輯：陳仁華）1130526