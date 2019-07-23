全台唯一產業專區 苗栗公館紅棗走廊拚商機

苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗產業專區，目前正是產季，公館農會表示，27、28日將結合苗25線周邊業者辦理紅棗節活動，主會場在福基分部對面的陳教練咖啡莊園庭院。中央社記者管瑞平攝 108年7月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗產業專區，目前正是產季，公館鄉農會整合石牆村主要產區紅棗園命名「紅棗走廊」，結合苗25線周邊業者，盼擴大在地商機。

公館鄉農會總幹事韓鴻恩今天受訪表示，公館鄉種植面積已逾63公頃，由於石墻村苗25線一帶廣植紅棗，早已成為民眾熟悉的紅棗產區，農會經整合命名為「紅棗走廊」，期待成為公館紅棗採果路線代名詞。

韓鴻恩指出，今年因天候影響，紅棗產量只有往年的1/3，但養分集中在果實，甜度明顯提高，最高達33度，品質方面仍堅持須通過374項農藥殘留零檢出最高標準。

目前正值紅棗產季，苗25線沿途可見有店家正整理剛採摘下來的紅棗鮮果，口感清脆香甜，曬成紅棗乾更是絕佳料理食材；農會今年更開發出紅棗香腸、紅棗啤酒等新產品。

公館農會表示，紅棗走廊有水圳、田園景觀，也有咖啡坊、客家小吃，沿途更有多家紅棗園，讓遊客充分體會漫步田間的「慢活」愜意，27、28日將結合苗25線周邊業者辦理紅棗節活動，主會場在福基分部對面的陳教練咖啡莊園庭院。（編輯：李錫璋）1080723

苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗產業專區，當地農會整合石墻村主要產區紅棗園命名「紅棗走廊」，結合苗25線周邊業者，盼擴大在地商機。中央社記者管瑞平攝 108年7月23日