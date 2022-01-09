柯文哲：機場、防疫旅館、醫院員工 應優先打第三劑

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（中央社記者游凱翔台北9日電）疫情延燒，台北市長柯文哲今天表示，應優先針對機場、防疫旅館及醫院工作人員施打第三劑疫苗。據他所知，Omicron感染案在台北未有插管案例，且美國疫情爆發但死亡率下降，顯示「傳染力強，但殺傷力下降」。

Omicron變異株的COVID-19本土病例持續延燒，昨晚傳出台北市一名防疫計程車司機確診，柯文哲下午出席民眾黨員代表大會前接受媒體訪問時對此表示，看起來是舊案，但最近有在討論要不要把測抗體列為審查項目，這樣能提高防疫精確度；但還是那句話，如果可以的話應優先針對機場、防疫旅館及醫院工作人員施打第三劑疫苗。

媒體詢問，若本土確診病例持續增加，防疫措施是否加嚴，並加強用餐隔板規定。

柯文哲表示，據他所知，Omicron的感染案在台北市目前未有插管案例，就算感染也不像過去高達6%的死亡率，而他也查過美國資料，雖然美國近期疫情大爆發，但死亡率下降到0.17%，低於重流感的3%，因此的「確傳染力強，但殺傷力下降」。

柯文哲說，現在中央政府每天都會公布資料，且北市府這邊也密切監測，但由於近期是尾牙季節，如果現在突然說「這個不行那個不行（疫情禁令）」，餐飲業者恐怕會相當辛苦，因此他個人非常小心，不要因為一道命令就讓經濟受影響。

柯文哲指出，由於疫情對老人家的殺傷力大，他建議疫苗也應優先給65歲以上長者施打。（編輯：蘇志宗）1110109