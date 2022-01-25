嘉縣醫院及住宿式機構提升防疫戒備 全面禁探視

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）因應COVID-19疫情升溫，嘉義縣依中央公告醫院及住宿式機構全面禁探視，陪病限1人，醫院、機構場所人員施打完整2劑疫苗達9成7，第3劑持續催打中，全面加強戒備降低傳播風險。

衛生局長趙紋華今天告訴中央社記者，因為春節將至，特別提醒民眾探病、陪病新規定，衛生局依中央公告自1月24日起，醫院及住宿式機構全面停止探視；符合例外情形經機構同意探視者，應出具訪視前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

另外，醫院陪病限1人，無論有無完成2劑疫苗接種達14天（含）以上，須於入住病房院前篩檢，住宿式機構新進住民則均須出具入住機構前3天內採檢自費篩檢陰性證明。

趙紋華說，嘉義縣內醫院及住宿式機構場所人員施打完整2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已達9成7，持續要求接種第3劑；無法接種疫苗的醫院、機構人員，仍需每週篩檢一次，自2月1日起篩檢費用將需自付。

趙紋華表示，為保護消費者健康，衛生局於近日無預警實地查核轄管場域包含56家長期照護機構、93處醫事C據點、29個失智據點、住宿型機構及16家民俗調理業者，並一一提醒加強環境清消及訪客管理。

趙紋華建議，疫情期間不論是探病或拜年，請多利用電話或視訊，保護自己也保護他人。（編輯：陳仁華）1110125