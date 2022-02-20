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青農辭科技廠主管返鄉種茶 傳承父親茶香獲獎

2022/2/20 15:45（2/20 16:21 更新）
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新竹縣峨眉鄉農會20日舉辦農民表揚大會，茶農鍾政良（圖）家中為茶葉世家，考慮到父親年邁，因此辭去科技廠主管工作，返鄉傳承種茶技藝，獲青年獎肯定。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月20日
新竹縣峨眉鄉農會20日舉辦農民表揚大會，茶農鍾政良（圖）家中為茶葉世家，考慮到父親年邁，因此辭去科技廠主管工作，返鄉傳承種茶技藝，獲青年獎肯定。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）峨眉鄉農會今天舉辦農民表揚大會，其中，45歲茶農鍾政良，家中經營茶行，因考量父親年邁，2年前辭去科技廠主管工作，返鄉傳承種茶技藝，獲青年獎肯定。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義向中央社記者表示，峨眉農會打造地方農產特色，帶動農友轉朝精緻農業邁進，打開市場通路，現在更吸引不少年輕族群，返回家鄉耕種，如種植東方美人茶，或油茶樹生產苦茶油，也讓青農在地方上重新找到工作權，支撐家中經濟。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，為慶祝農民節，峨眉鄉農會今天舉辦表揚大會，表揚農民，新竹縣長楊文科出席頒獎。茶農鍾政良家中為茶葉世家，考慮到父親年邁，因此辭去科技廠主管工作返鄉種茶，讓峨眉東方美人茶的茶香，能傳承下去，繼續飄香。

鍾政良透過新聞稿表示，由於茶種植成本高，耗費照顧時間長，每個細節都要注意，特別是在東方美人茶的產季，為5月的夏茶及11月的冬茶，他需從清晨4時得起床採茶，到隔日中午製茶工作完成，連續1個月的工作，一天只能睡2個小時。

他表示，很高興這次獲傑出青年獎的肯定，未來，想將父親這份茶香繼續傳承下去，推廣峨眉在地好茶。

楊文科表示，縣府將結合地方農會、農友持續提升新竹縣農業競爭力，鼓勵農民繼續帶動農業推廣，以及傳承農業經營經驗。（編輯：陳仁華）1110220

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