澎湖三合一會報演習 精進動員戰綜災害防救能量

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（中央社澎湖縣22日電）澎湖地區戰綜、動員、災害防救等三合一會報演習今天登場，澎湖縣長賴峰偉表示，要因事、因時、因地制宜，透過各項狀況推演中發現問題，預做準備，才能在災害發生時有萬全的應變措施。

澎湖縣政府新聞資料指出，今天的三合一會報以「風災災害應變處置作為」為主題想定，設定預防性疏散撤離、大量傷病患及重大傷亡搶救作為、緊急通信應援及搶修、災後復原具體作為等4大狀況，並結合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）處置情形，由各相關單位實際推演，磨練應變處置能力，過程流暢。

賴峰偉表示，颱風、地震等天災發生時，澎湖因受到地理上的隔絕，無法在短時間內馬上得到中央的支援，因此，在外援到達前，縣府團隊及民眾須具備自救能力，才能避免災情擴大。

他指出，小洞不補，大洞吃苦，針對各項災情，往往瞬間有所變化，各單位要因地、因事、因時及時制宜，精進各種應變機制及指揮統合能力，透過不斷演練，才能在災害發生時有效作出正確判斷，快速展開動員及緊急救援行動。

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澎湖三合一會報演習，行政院動員會報鄭吉良上校、行政院災防辦公室副主任王怡文、台閩戰綜會報張家倫上校及澎湖地區戰綜會報、澎湖縣政府各局處首長、鄉市公所、事業單位共同與會。賴峰偉並頒發民國111年新任委員陳宗能等12人聘書及績優役政西嶼鄉公所等單位獎狀。

依據全民防衛動員準備法、災害防救法規定，縣（市）政府共設有直轄市或縣（市）動員準備業務會報、全民戰力綜合協調會報、災害防救會報等3會報。（編輯：戴光育）1110322