3月霪雨雲林柑橘結果率低 陳吉仲允諾6月現金救助

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雲林柑橘類果農近日紛紛向民進黨籍立委劉建國（右）陳情，今年3月連日降雨導致果樹結果率偏低；劉建國21日邀請農委會主委陳吉仲（前中）到古坑鄉永光現勘柳丁災損，並與農友面對面溝通協調。 中央社記者姜宜菁攝 111年5月21日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）受今年3月霪雨影響，雲林縣柑橘類果樹結果率低，農委會主委陳吉仲今天到古坑鄉現勘，他表示，待6月果樹結果穩定後再公告現金救助。

雲林柑橘類果農近日紛紛向民進黨籍立委劉建國陳情，今年3月霪雨導致果樹結果率偏低；劉建國今天邀陳吉仲到古坑鄉永光現勘柳丁災損，並與農友面對面溝通協調。

李姓果農種植4分多的柳丁，他說，柳丁1分地最好可收到1萬台斤，少也有8000、9000台斤，可是今年3月降雨，結果率不到往年的一半，間接影響未來採收量，損失嚴重。

陳吉仲指出，受極端氣候影響，今年的水果普遍受損，雲林縣不只是柑橘類，先前的西瓜、龍眼、荔枝、大蒜甚至水稻，都已經通過現金救助。

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陳吉仲提到，初步勘查雲林柳丁確實受霪雨影響出現災損，但若現在就公告救助，申報期只有10天，有些還在生長期的柳丁暫時看不出損況，可能影響部分農民權益，因此會拉長觀察期，待6月進入成熟期時，現勘小組會綜合整體災損。

陳吉仲強調，今年現金救助額度也有調升，以柑橘類微粒公告每公頃為新台幣8萬元，調升5000元，此外鼓勵農民幫水果保險，避免「看天呷飯」，他也允諾，屆時只要損失超過20%就會啟動天然災害現金救助，預計6月中旬公告，開放農民向土地所在地公所申報。（編輯：黃世雅）1110521