台東三仙台生態豐富 潛水戰將探訪深海秘境

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台東三仙台海域生態豐富，魚類及海蛞蝓數量繁多，軟珊瑚覆蓋率高，且大礁石的垂直面有不少海扇生長。 （東部海岸風景區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月9日

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）東管處自2016年起進行海域生態調查，發現台東三仙台周邊適合發展船潛生態旅遊，7至9日邀請專家學者參加「潛水淨海工作假期」，深潛探訪大海扇等，以不同角度體驗東海岸。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天發布訊息表示，為實現向海致敬政策，鼓勵民眾親海、進海，並結合海域生態調查成果，7至9日邀請專家學者戴昌鳳、王立雪、楊東霖，水下攝影師楊啟泰、部落客三小a、潛水業者東河潛水、台灣潛水及海洋芒果潛水共計10名參加「三仙台潛水淨海工作假期」，內容包含基翬漁港淨海、三仙台深潛探訪大海扇等。

今天在都歷遊客中心辦理分享會，發表活動心得，研究珊瑚的台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳表示，基翬港珊瑚多樣性高，三仙台擁有大型海扇、八放珊瑚、豆丁海馬等豐富生態，發展海洋環境教育、學術研究及潛水活動極具潛力。

海洋芒果潛水創辦人江晃仲以潛水業者角度看東部海岸潛水活動，不論交通條件、水下風光均有發展空間，期待增加軟硬體支援後能成為吸引各地潛水愛好者的新興據點。

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成功鎮的基翬是一處天然海灣，因地形適合珊瑚礁生長，發展成為東海岸第二大珊瑚礁區，也是探訪珊瑚礁群和熱帶魚群的良好潛點；而三仙台海域魚類及海蛞蝓數量繁多，軟珊瑚覆蓋率高，且大礁石的垂直面有不少海扇生長，東西南北側皆有亮點，極具觀光發展潛力。

此次引領專業人士走訪三仙台周邊，體驗當地豐富的海陸生態，同時帶動民眾共同維護海洋環境。（編輯：謝雅竹）1110609