陳其邁、柯志恩選前走訪原鄉 引發地方論戰

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天受訪提及關懷原鄉應始終如一，不是特定時間才來，引發地方論戰。高雄市長陳其邁說，因為是一家人，所以自己只要原民有需要就會到原鄉。

高雄市長陳其邁今天出席活動接受媒體聯訪被問及此事表示，自己只要原民有需要，人就會到原鄉部落，不論颳風下雨、產業建設、道路修建和祭典、文化活動，都會積極參與，因為「我們是一家人」。

陳其邁說，「心之所在就是故鄉」，自己也非常開心能和原民成為好朋友，一起在這塊土地共同生活，有歡樂有淚水，對於能成為他們的一份子，感到非常驕傲，也很謝謝原民朋友接納自己；高雄有非常多元的文化、有家人般的情感，都是高雄非常珍貴的地方。

柯志恩昨天走訪茂林、六龜等原鄉區，並接受媒體聯訪說，原鄉的教育、建設，一向都是自己關切的議題。媒體提問對於陳其邁近日積極走訪原鄉看法，她說，對於陳其邁願意在選前特別到原鄉做資源分配樂見其成，但強調對原鄉基礎建設、教育的補助應該始終如一，不是特定的時間才過來。

這番言論今天在地方引發爭論。無黨籍茂林等區原民議員（第15選區）范織欽透過新聞稿表示，陳其邁是高雄市歷任以來最勤跑原鄉的市長，茂林、桃源、那瑪夏等原鄉三區的道路、農路、教育、衛生到產業建設都顧好好，而且「一下雨就往山裡跑」；明霸克露橋斷時，一個月內上山達8次，第一時間就請工程單位架流籠，後續也為了看道路復原進度數度上山，族人看在眼裡都很甘心。

同樣將競爭第15選區席次的國民黨高雄市議員參選人林榮昊則說，山裡發生事故，市長帶頭深入災區救災和重建，是市政基本功，地方里長、議員也都如此。且柯志恩是針對媒體提問進行答覆，並期許市府能夠對於原鄉建設持之以恆，始終如一，並非抹黑。（編輯：黃世雅）1110827