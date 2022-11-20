汐止少年中心11/22重新開幕 五感空間創意學習

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府社會局委託更生少年關懷協會承接汐止少年福利服務中心，將於22日開幕。中心室內油漆由社工與少年合力完成，在放鬆氛圍下提供社區弱勢兒少家庭，放鬆創意的學習角落。

中華民國更生少年關懷協會今天告訴中央社記者，承接市政府社會局所委託辦理原有的汐止少年福利服務中心，將於22日重新開幕，茶會以「囍記」為主題，除與台語的「汐止」發音近似，更期待少年中心有好事發生。

更生少年關懷協會表示，汐止少年中心透過五感視覺、觸覺、聽覺、味覺及嗅覺，在中心各空間安排「學習角落」，以全新樣貌提供汐止區青少年及家庭服務。

尤其，汐止少年中心室內的油漆，包括廚房、輔導室、辦公室，撞球間與小諮商室，全部由社工與少年合力完成，一起為空間妝點上美麗的顏色，讓來館的人感受到放鬆及創意氣氛。

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汐止少年中心表示，也將在汐止地區的街頭、學校及社區進行外展服務，讓每一位少年都能享有中心舒適空間。同時，教導青少年防身術課程，可提升危機意識與應變能力，保護自身安全。

另外，中心表示，教養孩子的過程狀況百出，對家長來說是種修練，對孩子是淬鍊。也會舉辦家長團體一起分享經驗，聘請講師運用團體力量面對挑，期待家長們透過團體獲得能量及紓壓。（編輯：李錫璋）1111120