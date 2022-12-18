奇美博物館耶誕活動人潮多 英國名琴演出受矚目

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「2022奇美博物館聖誕週末」系列活動17日起連續兩個週末登場，今年活動以「英國」風格為主題，園區中有旗海飄揚的英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各式英國元素，洋溢濃濃異國風情。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）奇美博物館在耶誕節檔期推出「聖誕週末」活動，今年以「英國風的歡樂派對」為主題，昨天起連兩個週末在館區舉行，除了熱鬧的遊行與市集，還有兩把珍貴英國名琴在音樂會登台。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，被譽為「最有歐洲氣氛」的「聖誕週末」，昨天首日在濕冷天氣中仍吸引逾萬人參與，今天雖然依舊低溫，但有陽光露臉，午後湧現大量人潮。

奇美博物館指出，今年活動主打「英國風的歡樂派對」，園區中有旗海飄揚的英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各種英國元素映入眼簾，更首度引進英國皇家儀式引導出遊行、市集、音樂、舞蹈、電影、展覽等活動。

奇美博物館指出，有遊客已經連續4年到園區參加耶誕活動，今天還有來自苗栗頭份的兩個家庭相約開車南下，自備小帳篷、掛旗、酒杯等配備一起野餐。

奇美博物館指出，此次活動備受矚目的「英國名琴沙龍音樂會」，安排館藏的英國最古老提琴登台演出，這把琴是英格蘭公認首名製琴師雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作；另一把演出的「艾爾加」名琴，是英國作曲家艾爾加（Edward Elgar）曾持有的珍貴提琴。

奇美博物館指出，「2022聖誕週末」於24、25日持續進行，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，目前正在館內展出的國際大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，在「聖誕週末」活動期間採新台幣100元加購入場，由於特展票券原價為450元，不少參加活動民眾直呼相當划算。（編輯：屈享平）1111218