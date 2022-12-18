更多編輯台推薦新聞：
鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除
運動

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流台南以北夜探6度 冷空氣21日再來冷到耶誕節
首頁 / 地方

奇美博物館耶誕活動人潮多 英國名琴演出受矚目

2022/12/18 17:43（12/18 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2022奇美博物館聖誕週末」系列活動17日起連續兩個週末登場，今年活動以「英國」風格為主題，園區中有旗海飄揚的英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各式英國元素，洋溢濃濃異國風情。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月18日
「2022奇美博物館聖誕週末」系列活動17日起連續兩個週末登場，今年活動以「英國」風格為主題，園區中有旗海飄揚的英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各式英國元素，洋溢濃濃異國風情。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南18日電）奇美博物館在耶誕節檔期推出「聖誕週末」活動，今年以「英國風的歡樂派對」為主題，昨天起連兩個週末在館區舉行，除了熱鬧的遊行與市集，還有兩把珍貴英國名琴在音樂會登台。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，被譽為「最有歐洲氣氛」的「聖誕週末」，昨天首日在濕冷天氣中仍吸引逾萬人參與，今天雖然依舊低溫，但有陽光露臉，午後湧現大量人潮。

奇美博物館指出，今年活動主打「英國風的歡樂派對」，園區中有旗海飄揚的英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各種英國元素映入眼簾，更首度引進英國皇家儀式引導出遊行、市集、音樂、舞蹈、電影、展覽等活動。

奇美博物館指出，有遊客已經連續4年到園區參加耶誕活動，今天還有來自苗栗頭份的兩個家庭相約開車南下，自備小帳篷、掛旗、酒杯等配備一起野餐。

奇美博物館指出，此次活動備受矚目的「英國名琴沙龍音樂會」，安排館藏的英國最古老提琴登台演出，這把琴是英格蘭公認首名製琴師雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作；另一把演出的「艾爾加」名琴，是英國作曲家艾爾加（Edward Elgar）曾持有的珍貴提琴。

奇美博物館指出，「2022聖誕週末」於24、25日持續進行，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，目前正在館內展出的國際大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，在「聖誕週末」活動期間採新台幣100元加購入場，由於特展票券原價為450元，不少參加活動民眾直呼相當划算。（編輯：屈享平）1111218

「2022奇美博物館聖誕週末」系列活動17日起連續兩個週末登場，期間舉辦「英國名琴沙龍音樂會」，安排館藏英國最古老提琴演出，吸引不少民眾前往欣賞。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月18日
「2022奇美博物館聖誕週末」系列活動17日起連續兩個週末登場，期間舉辦「英國名琴沙龍音樂會」，安排館藏英國最古老提琴演出，吸引不少民眾前往欣賞。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月18日
#奇美博物館
#英國風
#艾爾加
雅各．雷曼
奇美博物館英國最古老提琴 耶誕活動首度演出
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族