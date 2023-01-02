難忘台中公車司機微笑問好 學生寫信：救了我一命

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市公車司機最近接連出包引發批評，但也有公車司機康煉傑每天微笑向乘客問好而接獲通勤學生寫信感謝救一命；他今天說，將乘客當朋友，盼改變大家對公車司機的印象。

台中市公車司機最近接連發生辱罵及毆打乘客事件，甚至開車撞死一對走斑馬線過馬路的母子，台中市政府交通局發布新聞稿指出，已要求客運業者加強對駕駛員落實行車安全，交通安全與服務品質等。

交通局長葉昭甫表示，台中市目前有18家客運業者，總計近1500名駕駛，每天發車8500多個班次，絕大部分的駕駛都兢兢業業開車執勤，也是台中這座城市擔任疏運與行銷觀光的重要角色。

榮獲台中市交通局「金運獎」表揚的康煉傑表示，道路安全是駕駛必備條件，他肩負著全車乘客安全的責任，每天也會遇到不同的乘客，見長者上車提醒「小心，扶好」，有時乘客刷完卡還會送水果表達感謝，讓他一路上心裡都暖暖的。

遇到身心障礙乘客要搭車，康煉傑認為，花3分鐘協助輪椅固定位置，保障安全又能增加上車速度，車內乘客不會不耐或催促開車，還會說「沒關係，慢慢來」，他不覺得這是多出來的工作，關懷就在生活中。

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擔任公車司機6年來，讓康煉傑印象最深刻的是，有名通勤學生寫信給他，稱因學業壓力心情沉重，看到他對乘客微笑、親切打招呼，被他對工作的熱情感動，在無助、沉悶生活中看到一點希望。

這名學生在信中寫到「遇見您之後，我就試著改變了，在未來職場上我也要當態度最好的那個人」、「您的出現，除了改變了我的態度，其實也算是救了我一命。過了那麼久我還是忘不掉那天您的問早道好」；康煉傑說，沒想到自己能啟動善的影響力，每天都當成開幸福公車。（編輯：陳仁華）1120102