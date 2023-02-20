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中市南區德吉街延伸完工通樂 減少10分鐘車程

2023/2/20 18:06
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市南區德吉街延伸打通工程今天舉行完工祈福典禮，市長盧秀燕表示，完工後居民出入不須再繞道，不僅縮短400公尺行車距離，也減少10分鐘車程，交通更便利。

台中市政府建設局下午舉辦「南區德吉街延伸打通工程（建國南路一段至德祥街）」完工祈福典禮，盧秀燕在會中致詞指出，工程於去年7月20日開工，短短半年就打通，今年1月13日先開放通車，並於今天辦理正式完工視察祈福典禮。

盧秀燕說，這項工程總經費約新台幣2.2億元中，徵地費用就高達2.1億元，但市府建設腳步不會停止，將繼續啟動第2階段約7000萬元經費工程，未來持續採用地方意見、籌措經費完成建設，也盼議員們支持預算，讓富市台中、新好建設不斷增加。

過去附近民眾往來建國南路一段與德吉街須繞行文心南路，將德吉街打通後，市府建設局指出，不僅縮短400公尺行車距離、減少10分鐘車程，更可增加區域運輸系統的便利性。

後續將推動第2階段工程，建設局表示，打通德吉街以南至樹德一巷等，進一步連接區域道路，讓附近里民無須再繞道而行。

此外，盧秀燕在接受媒體聯訪時被問到國民黨何時可推出2024總統大選人選時表示，相信大家都很關心，不過市民都知道她過去4年擔任市長期間，就是以市政為主，上班時間不談政治、選舉，只談市政。（編輯：陳仁華）1120220

#盧秀燕
#德吉街
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