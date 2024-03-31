餐廳在廚房區養貓 桃市衛生局：複查未改善將罰

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（中央社記者魯鋼駿桃園31日電）桃園市政府衛生局日前到桃園區的餐廳稽查，發現其中1家餐廳後方食材料理處有養貓、擺放貓籠，已要求業者應移離廚房作業區，若複查時未改善，將依食安法開罰。

媒體報導，桃園市衛生局日前到桃園區延平路上的異國餐廳稽查，部分餐廳原料拆封後統一儲放卻不知保存期限，或是應冰存未冰存，甚至有店家在廚房養貓。

對此，桃園市衛生局透過文字向中央社記者說明，日前在桃園區稽查時發現1家餐廳後方食材料理處有養貓、擺放貓籠，已要求業者應移離廚房作業區。

衛生局指出，目前已稽查轄內72家餐飲業者，初查有部分業者的硬體環境衛生管理、製成品質管理、人員衛生管理及倉儲運輸管理不合格，已責令限期改善，若複查仍不合格，將依食安法裁罰新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

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有業者向中央社記者表示，寶林茶室食物中毒案已影響生意，桃園市衛生局對於稽查結果應予以公布並督導改進，而非以「桃園區延平路上的異國餐廳」的籠統說法對外說明，會引發民眾恐慌、不敢消費，讓遵守法令的業者生意更雪上加霜。

此外，台北市信義區寶林茶室疑食物中毒案，其使用的粄條是由位新北市的大粄城公司製造，桃園市政府衛生局今天表示，近日針對轄內有向大粄城進貨的店家展開稽查，除要求將已拆封的產品現場銷毀外，總計下架309.3公斤待退回上游廠商。（編輯：李錫璋）1130331