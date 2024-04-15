鐵肺會計師黃鴻隆不受限身體殘缺 獲熱愛生命獎章

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）有「鐵肺會計師之稱」的黃鴻隆，曾歷經5次脊椎側彎手術、3次重度昏迷插管，仍展現對生命熱情，26歲時成為全台最年輕會計師，長年推動社會公益，獲全球熱愛生命獎章。

東海大學今天攜手周大觀文教基金會舉辦「2024年第27屆全球熱愛生命獎章」頒獎典禮。東海大學透過新聞稿表示，現任誠品聯合事務所長的黃鴻隆，畢業於東海大學會計系，雖小兒麻痺需靠呼吸器維生，他無懼身體殘缺，仍在會計專業上深造，長年推動社會公益，今年獲全球熱愛生命獎章。

東海大學副校長詹家昌表示，黃鴻隆獲獎不僅是他個人的榮耀，更是東海大學的榮耀，黃鴻隆雖有殘疾，但在30年前仍脫穎而出，考取會計師資格，這在當時是相當不易的成就。

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詹家昌指出，黃鴻隆幾年前獲得傑出校友，東海擁有15萬名校友，但傑出校友僅有百人，成就相當令人佩服，目前黃鴻隆在東海大學EMBA擔任業師，為學生傳道解惑。黃鴻隆的熱情感染許多人，值得所有東海人學習與勉勵。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，黃鴻隆從會計跨入法律，推動「公司法」修正，他還邀請多家企業募資，成立公益信託基金，贊助國內財經法律環境研究發展，促進建構台灣企業需要的法律財經環境，為台灣企業的永續發展盡一份心力，落實「利他」與「共好」，是一名經營生命，熱愛生命的勇者。（編輯：郭諭儒）1130415