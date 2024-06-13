高雄集來國小廢校 婆媽辦桌宴請師生送別逾70年老校

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄杉林區集來國小因八八風災後造成居民遷出，導致學生數量流失，已通過校務會議將在8月廢校；校園周邊社區發展協會與幾名退休老師12日宴請師生，為成立逾70年老校送別。

集來國民小學校長林國隆告訴中央社記者，退休老師與來自地方社區發展協會10多名婆媽12日準備10幾道當地風味餐，有山豬肉串、土雞肉、涼拌竹筍還有炒香蕉等佳餚，讓師生品嚐，並向成立逾70多年校園道別。

林國隆到校服務將屆滿2年，他表示，這段時間感到非常溫馨，雖然師生相對都市學校少很多，但大家感情融洽，彼此通力合作舉辦非常多活動，校園也十分美麗。

林國隆說，目前國小生8名、幼兒園生2名，總計10名在校生，「比老師還少」，對校園十分不捨，但學生轉校後能接觸到更多同儕、獲得更豐沛教育資源，「即便感嘆，但對學生而言是好的」。

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高雄市政府教育局指出，師生安置方面，教師在4月中後旬依個人志願於高雄市三民區博愛國小進行優先分發安置作業，大都均達成個人志願安置；學生方面除幾名選讀新庄國小，其餘皆選讀杉林國小；校地方面已有社區發展協會洽談租借一棟教室，杉林區公所也在規劃樂齡學習方面租借使用。

依校史簡介，民國36年9月成立杉林國民學校集來分校，民國43年8月奉准獨立稱為集來國民學校，至民國58年8月改制稱高雄縣杉林鄉集來國民小學，民國99年12月因應高雄縣市合併，改隸高雄市杉林區集來國民小學；校地面積6347平方公尺、校舍面積5087平方公尺，校園花木扶疏、草地蒼翠，是典型鄉村迷你小學。（編輯：陳仁華）1130613