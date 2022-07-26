泰劇改編電影海報惹議 泰、柬網友爭隆都花屬誰

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（中央記者呂欣憓曼谷26日專電）上映時引起轟動的泰國連續劇「天生一對」 改編成電影後將在泰國上映，不過電影海報因為用了柬埔寨國花隆都花，引起泰柬兩國網友激烈筆戰，製作公司緊急製作其他版本海報以平息紛爭。

泰國連續劇「天生一對」（Love Destiny）劇情講述一個現代的女學生穿越時空回到數百年前的大城王朝（Ayutthaya Kingdom），以現代人的眼光和視角體驗古代的生活。男女主角是泰國當紅演員、暱稱Pope的塔納瓦（Tanawat Wattanaputi）以及暱稱Bella的拉妮（Ranee Campen）。

「天生一對」2018年在泰國3頻道（channel 3）上映時造成全國轟動，從首集的全國收視率3.4%到10集後飆破16%，在泰國是家喻戶曉的連續劇，隨後在東南亞多個國家放映，更掀起了一股考古和古裝熱潮。

「天生一對」由製作公司GDH559重新翻拍成電影版，預計7月28日在泰國上映，GDH599上週在臉書粉絲專頁分享宣傳海報，海報中男女主角身後是隆都花，海報上並寫著「隆都花代表永恆的愛」。

不過海報卻引起柬埔寨網友和泰國網友的唇槍舌戰，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，有柬埔寨網友留言表示：「謝謝你們向全世界宣傳柬埔寨的國花，但下次不要忘了標註出處，不要忘了你們自己的文化，如果你們忘了，你們可以Google」。

這個留言獲得許多柬埔寨網友按讚，接著有不少網友上傳柬埔寨歷史遺跡中有隆都花的照片。

不過也有不少泰國網友留言反擊，其中一個留言表示：「有必要對花的反應這麼大嗎？很多國家都有隆都花，在泰國也常看到，特別是在東北的四色菊府」。

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其實泰柬兩國民眾經常為了歷史或文化所有權屬於哪一國而爭執，電影海報事件網友越戰越烈，甚至出現了歧視性的留言，還有人說柬埔寨的國名英文Cambodia應該改成Claimbodia，諷刺柬埔寨人認為什麼都是柬埔寨的。

演看事態一發不可收拾，GDH趕緊上傳了好幾張不同版本的海報以平息紛爭，例如有一張是背景為洋紫荊的海報，有一張則是火炬薑。（編輯：韋樞/周永捷）1110726