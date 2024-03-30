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「超人力霸王」主角抵台宣傳 吃夜市小吃直呼滿足

2024/3/30 19:43（3/30 19:56 更新）
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特攝電影「超人力霸王布雷薩THE MOVIE：大怪獸東京決戰」主角蕨野友也（前左2）、搗宮姫奈（前左）抵台宣傳新片。（野獸國提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月30日
特攝電影「超人力霸王布雷薩THE MOVIE：大怪獸東京決戰」主角蕨野友也（前左2）、搗宮姫奈（前左）抵台宣傳新片。（野獸國提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）「超人力霸王布雷薩THE MOVIE：大怪獸東京決戰」主角蕨野友也、搗宮姫奈飛抵台灣參與特映會，並抽空逛夜市，吃了滷肉飯、生煎包等台灣小吃，並稱讚「能來台灣超讚」。

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「超人力霸王布雷薩THE MOVIE：大怪獸東京決戰」將於4月3日全台上映，主角蕨野友也、搗宮姫奈都是首度拜訪台灣，2人趁著空檔逛了夜市。蕨野友也從滷肉飯吃到生煎包，並玩了射氣球；搗宮姫奈則先到台北101喝咖啡，接著再去夜市吃糖葫蘆、杏鮑菇、胡椒餅，2人對於台北初體驗都表示，超級滿足。

電影今天也舉辦特映會，對於2名主角出席，觀眾報以尖叫聲跟掌聲。蕨野友也表示，「能來台灣真的超讚。」搗宮姫奈則被觀眾感動到落淚並說：「一直以來都有收到台灣粉絲透過社群媒體表達支持，沒想到真的有一天可以來台宣傳。」（編輯：陳政偉）1130330

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