「超人力霸王」主角抵台宣傳 吃夜市小吃直呼滿足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北30日電）「超人力霸王布雷薩THE MOVIE：大怪獸東京決戰」主角蕨野友也、搗宮姫奈飛抵台灣參與特映會，並抽空逛夜市，吃了滷肉飯、生煎包等台灣小吃，並稱讚「能來台灣超讚」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「超人力霸王布雷薩THE MOVIE：大怪獸東京決戰」將於4月3日全台上映，主角蕨野友也、搗宮姫奈都是首度拜訪台灣，2人趁著空檔逛了夜市。蕨野友也從滷肉飯吃到生煎包，並玩了射氣球；搗宮姫奈則先到台北101喝咖啡，接著再去夜市吃糖葫蘆、杏鮑菇、胡椒餅，2人對於台北初體驗都表示，超級滿足。

電影今天也舉辦特映會，對於2名主角出席，觀眾報以尖叫聲跟掌聲。蕨野友也表示，「能來台灣真的超讚。」搗宮姫奈則被觀眾感動到落淚並說：「一直以來都有收到台灣粉絲透過社群媒體表達支持，沒想到真的有一天可以來台宣傳。」（編輯：陳政偉）1130330