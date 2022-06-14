古巴媽媽罕見臉書發聲 批政府無力應付經濟危機

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（中央社哈瓦那13日綜合外電報導）古巴一名育有3個孩子的母親先前在社群網路發布影片，抨擊古巴共產政府治理下的經濟危機與物資短缺，她今天與地方官員在哈瓦那會面，表達自己的委屈。

路透社報導，31歲職業譯者卡爾薩迪拉（Amelia Calzadilla）在10日的臉書直播影片中，先是揮舞著她的電費帳單，接著開始埋怨政府長達8分鐘，抱怨上漲的物價、斷電，還有家裡要煮飯沒瓦斯。

她說：「我要替那些與我一樣的古巴媽媽們發問，我們早上起床擔心會被斷電，不知道孩子們放學後，要給他們吃什麼…」，隨著影片進展，她愈來愈激動。

「我要問你們：你們還能忍受多久？因為我已經受不了了。」

古巴通常不會容許這類批評言論，卡爾薩迪拉異常尖銳的批判影片在各個社群媒體瘋傳，被分享了成千上萬次。

卡爾薩迪拉表示，她今天和父母一同與地方官員會面，包括哈瓦那人口稠密地區希羅（Cerro）的市政首長，試圖緩和這則影片造成的緊張情勢。

她在會後於社群媒體表示，官員向她解釋為何她的問題沒有獲得解決，但她沒有被說服。

她在臉書發布另一支影片說：「目前為止沒有解決方案，我在等待他們再次來電。」

她在10日的影片中曾說，她的目標不是市政官員，而是「上面的人」，指控總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）、他的妻子奎斯塔（Lis Cuesta），以及能源部長和外交部長沒有辦法解決國家日益惡化的困境。

古巴國營媒體11日刊登哈瓦那大學學者艾斯特維茲-拉姆斯（Ernesto Estevez-Rams）的專欄文章，表示她的影片是試圖操弄的「教科書範本」，目的要讓「社會爆炸」。

卡爾薩迪拉否認指控，稱她在社群媒體發文只不過是要表達自己的沮喪。古巴政府並未立即回覆路透社置評要求。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110614