中國冰淇淋火燒也不融化 網友嚴厲砲轟

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（中央社北京7日綜合外電報導）曾被喻為冰淇淋界「愛馬仕」的中國冰淇淋品牌「鍾薛高」，因為有網友宣稱鍾薛高的部分產品放在室溫下一小時不會融化，即使用噴槍都燒不化，遭到各界嚴厲抨擊。

法新社報導，中國網友在社群平台微博分享的實測影片瘋傳網路，影片中可見鍾薛高的冰淇淋在攝氏31度的房間裡放置1小時，或是用打火機火烤，這款冰淇淋都難以融化。

影片在網路上引發熱議，讓網友對鍾薛高販售的高價冰淇淋感到不滿，也質疑產品是否含有過多的添加劑，鍾薛高最貴的一支冰淇淋要價人民幣66元（約新台幣293元）。

鍾薛高昨天指出，自家產品符合國家食品安全法規。

鍾薛高昨天在微博上回應：「我們認為用烤雪糕、曬雪糕或者加熱雪糕的方式，來評斷雪糕品質的好壞並不科學。」這則貼文目前獲得超過17萬7000次讚。

法新社無法核實這些影片，能使食品成型並保持形態、質地穩定的穩定劑，常用於大量生產的冰淇淋中。穩定劑已被各國當局廣泛批准使用，其中包括美國食品暨藥物管理局（FDA）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110707