南非鑽石礦壩牆體崩塌引發洪水 釀1死40傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約翰尼斯堡11日綜合外電報導）南非自由邦省（Free State）政府表示，省內一座礦壩的牆體今天崩塌引發洪水，沖走房舍和汽車，造成1人喪生、40人受傷。

政府表示，這場災難發生在清晨6時許的鑽石礦小鎮雅格泉（Jagersfontein），官員不得不將大批居民疏散到附近的農場。

法新社報導，有一人被發現時就宣告死亡；另外受傷的40人，包括1名孕婦和4人肢體骨折，都已送醫治療。

政府表示，搜救工作持續在這座暫時擱置的鑽石礦區進行。這座礦場曾是英美資源集團（Anglo American ）旗下的戴比爾斯公司（De Beers）所有。

礦產資源暨能源部長曼塔錫（Gwede Mantashe）告訴媒體，從尾礦壩洩出的洪水造成9間房屋被沖走、20間完全損毀。

他說：「有關死亡賠償及財產損失，都將由擁有軟泥壩的公司負責。」

國營電力公司Eskom也發布聲明表示，Rietkuil變電站遭泥漿吞沒，當地電力供應大規模中斷，公司目標是在今天內恢復雅格泉礦區的供電。

電力公司表示，目前無法估計何時可恢復供電，或確定損害程度。

戴比爾斯公司2010年將雅格泉出售給Superkolong Consortium集團時表示，這座礦場在1870年到1971年營運期間，曾出產一些世界最大的寶石。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110912