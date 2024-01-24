德鐵路史最長罷工 6天停駛經濟恐損失340億元

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（中央社柏林23日綜合外電報導）德國火車司機今天展開歷來最長的罷工，對數以千計乘客帶來旅遊夢魘，經濟專家警告，不斷升級的勞資糾紛恐對經濟造成高達10億歐元（約新台幣340億元）損失。

法新社報導，交通部長維辛（Volker Wissing）抨擊這場6天的罷工行動深具「破壞性」，對原本就因葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊紅海商船而面臨中斷的供應鏈帶來進一步壓力。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）發言人布羅克（Anja Broeker）表示，這一長期行動「是對德國經濟的打擊」。

德國火車司機工會（GDL）號召的客運列車罷工從今天凌晨2時開始，持續到29日格林威治時間17時，而貨運列車罷工則已於昨天稍早開始。

這是去年11月以來德國鐵路第4次罷工，旅客連忙重新訂票或取消行程，外界警告，德國經濟委靡之際，這會讓國家和業界付出巨大成本。

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科隆德國經濟研究所（Cologne Institute for Economic Research）的格羅姆林（Michael Groemling）表示，全國性的火車停駛每天會對經濟造成高達1億歐元損失，他警告，影響「可能不會在持續幾天的罷工中線性上升，而是部分倍增」。

他表示，考慮到青年運動攻擊造成的海運中斷以及道路運輸問題，「粗略估計顯示，在極端情況下，這次罷工可能造成高達10億歐元的損失」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130124