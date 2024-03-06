印尼國家電力公司拚能源轉型 期待與台灣合作

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼國家電力公司正透過增加再生能源發電比例及爭取能源轉型融資等策略，實現政府2060年前達到淨零排放的目標。輸電與系統規劃總監哈里亞迪表示，正在國際上尋求技術上的合作，期待有天也能與台灣相關機構談談。

印尼國家電力公司（PLN）輸電與系統規劃總監哈里亞迪（Evy Haryadi）昨天出席媒體Katadata舉辦的數據與經濟會議時表示，國家電力公司將在政府實現淨零排放目標中，扮演重要的角色。

哈里亞迪說，印尼發電至今仍高度倚賴化石燃料，特別是燃煤發電，因此國家電力公司正努力增加再生能源的發電比例，例如持續發展太陽能和風力發電。為支持能源轉型，公司正在修訂「電力供應計畫」（RUPTL），將新能源及再生能源（EBT）的發電比例目標提高，其中包括水力、太陽能、地熱等。

另外，為了減少使用化石燃料，印尼國家電力公司已取消建設燃煤蒸汽發電廠（PLTU）的計畫。去年底，印尼政府與亞洲開發銀行（ADB）已同意加速實施印尼燃煤蒸汽發電廠提前退役的承諾。

哈里亞迪指出，國家電力公司還與金融機構、能源組織及技術商合作，以滿足能源轉型需求，其中包括碳捕捉與封存（CCS）計畫等。他向中央社表示，希望能與各國合作，藉此取得印尼沒有的技術，以實現政府2060年的淨零排放目標。

哈里亞迪說：「我們正與多個國家進行討論，其中包括日本、中國和韓國，討論關於如何針對我們沒有的技術，進行合作。」他說：「至今還沒有時間到台灣，也許未來我們也能和台灣的機構談談。」

他說，印尼在能源轉型上必須解決3個難題，分別是能源安全、電費可負擔性及可持續性。因此，期盼透過融資計畫加快能源轉型，並且希望透過「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）及各國銀行的綠色融資計畫爭取資金。

「公正能源轉型夥伴關係」是由七大工業國集團（G7）成員、多邊開發銀行和私人貸款機構提供股權投資、補助和優惠貸款的融資計畫，目的是幫開發中國家的能源部門轉向潔淨能源。（編輯：馮昭）1130306