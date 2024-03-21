巴西持續對中國貿易順差 1、2月出口量成長49.1%

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西FGV基金會經濟研究所（Ibre）今天發布數據指出，在鐵礦、石油和大豆出貨量推動下，2024年前2個月巴西對中國的出口量與2023年同期相比成長49.1%。

根據FGV基金會，今年前2個月，巴西貿易順差119億美元，其中與中國的貿易佔43%，顯示巴西對中國貿易依存度仍高，且出口集中在大宗商品。

今年2月巴西貿易順差達54億美元，創下當月歷史新高；基金會預測今年貿易順差可達800億美元，並指出可能影響巴西貿易平衡的2個問題。

首先是中國的成長可能低於該國政府預測的5%，從而影響巴西出口成長；第二是出口集中在大宗商品和中國市場。

此外，2024年前2個月以石油為首的採礦和採石業可能比農業在出口領域扮演更重要角色。

在對中國出口方面，石油和鐵礦石分別占巴西銷售額的25%，大豆佔22%。

基金會數據顯示，今年前2個月中國在巴西出口占比29.1%，出口額成長47%，出口量成長49.1%，貿易順差52億美元，占巴西總順差43%。

今年前2個月巴西對美國的出口量成長21.5%，對亞洲其他地區的出口成長20.5%。

美國是巴西出口第2大市場，占比12.1%，出口較多樣化，但石油是主要產品佔15%，其次是鋼鐵半成品佔9.7%。

與2023年前2個月相比，2024年同期巴西對歐盟的銷售額下降3.7%。

受阿根廷經濟危機影響，今年前2個月巴西對阿根廷的出口量與去年同期相比暴跌28.7%，主要是汽車業；對其他南美國家的出口量也下跌6.1%。

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與2023年前2個月相比，2024年前2個月巴西出口額成長17.4%，進口額成長1%；出口量成長20.2%，進口量成長11.4%。雖然銷量有所增加，但出口和進口價格分別下降2.3%和9.2%。

基金會指出，製造業進口增加顯示生產活動提高，但部分中間產品價格下跌和中國進口導致的通貨緊縮，可能損害巴西國內生產，增強巴西當局調查中國傾銷和要求採取保護主義措施的理由。（編輯：陳慧萍）1130321