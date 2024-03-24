越南首次水上摩托車賽事 平定省業者笑納觀光財

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（中央社記者陳家倫平定24日專電）越南振興旅遊的手法推陳出新，擁有上百公里海岸線的平定省舉辦國際水上摩托車賽事吸引旅客到訪。受惠政策刺激，當地旅宿業者生意增4成，更盼政府能推動免簽促進觀光發展。

平定省（Binh Dinh）是越南中部的沿海省分，儘管擁有長達134公里的海岸線與天然美景和占婆文化遺址，省會歸仁（Quy Nhon）卻不如鄰近峴港（Da Nang）與芽莊（Nha Trang）知名，當局力求差異化，誓言走出自己的旅遊特色。

平定省旅遊周22日起至31日結束，期間推出14項活動，除歌舞表演，更決定連5年舉辦水上摩托車國際錦標賽（UIM-ABP Aquabike World Championship），這次共有來自30個國家55名選手參賽，吸引民眾購票入場。

旅客黎玉科（Le Ngoc Khoa）為了爭睹水上摩托車賽事而來。他說，這是越南首次舉辦國際水上摩托車賽事，非常新鮮。他觀察，來自各地的旅客出現在平定省體驗當地美食及欣賞各種活動，有助促進旅遊。

在平定省經營飯店的黃維話（Huynh Duy Thoai）則因許多住宿客人前來觀看賽事，就跟著到場順便服務旅客。他說，越南政府在COVID-19疫情後陸續推出振興旅遊措施，讓小老百姓有感。

黃維話舉例，自家飯店同期業績成長4成，據他所知，一些具規模的大飯店業績甚至提升8成。自3月開始就進入旅遊旺季，很高興看到政府透過舉辦國際級運動賽事協助業者「拚經濟」。

平定省人口約150萬，整體GDP排名中越地區第5名。當局喊話，盼早日成為中越地區的經濟領頭羊，推廣觀光的同時不忘加強業者管理，並以富國島丟包事件為鑑，避免負面事件上演。

平定省旅遊局副局長阮氏金鐘（Nguyen Thi Kim Chung）表示，為了確保旅行社嚴守規定，經常對相關組織和個人展開定期和突擊檢查；同時，若有人數較多的旅遊團抵達，得立即通知主管單位，遇到狀況才能迅速配合。

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面對其他東南亞鄰國陸續以免簽措施吸引國際旅客到訪，阮氏金鐘說，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）2月已下達指示研議擴大單方面免簽名單，相信這不只是平定省，更是越南所有旅遊業所寄望之事。

黃維話認為，泰國、新加坡、印尼、韓國對於旅客都採取相對開放的簽證政策，這對越南爭取客源造成很大影響，越南必須跟著趨勢走才有競爭力，且「不只是開放，還要比別人更開放」。（編輯：韋樞）1130324