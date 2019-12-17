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毒品危害防制條例修正 司改會：加重刑罰缺實證

最新更新：2019/12/17 14:26

（中央社記者蕭博文台北17日電）立法院會今天三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，民間司法改革基金會表示，「大量持有」標準無根據，加重刑罰缺實證，毒品政策藏隱憂。

今天三讀修正通過的毒品危害防制條例部分條文，包括將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者就可處有期徒刑，調降為5公克以上；另外販毒給未成年人、懷胎婦女要加重其刑。

司改會發布聲明指出，台灣毒品刑事政策走向兩極化處遇，對使用者給予治療機會，對供應者施以重刑，但現實存在的灰色地帶就是因藥癮而涉入小額交易者，但重刑無法使這些人離開藥物交換網，更可能讓藥癮者在獄中建立更多藥品人際網絡，造成更多毒品危害。

司改會指出，國際毒品政策研究建議，針對因成癮而涉入供應毒品相關犯罪者，也應獲得治療機會，情節輕微者，例如親友間小額交換、交易，甚至可以運用刑事轉向措施提供治療以代替刑罰。

針對修法將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者就可處有期徒刑，調降為5公克以上，司改會指出，國際毒品政策研究趨勢並不建議在法律中明定持有多少毒品量為「大量持有」而加重其刑，基本的理由是因為沒辦法訂出合理的持有量標準。

司改會認為，台灣缺乏社區用藥模式的實證研究，大量持有毒品的標準，已經淪為菜市場喊價，毫無根據可言，可以想見未來立法院中，必然又會有人高舉毒品零容忍，在缺乏實證研究的情形下，主張為遏阻各級毒品流通風險而降低視為大量持有的標準，或是純質淨重應改為淨重，由此衍生無盡的立法問題。

司改會表示，缺乏嚴謹實證研究的問題，不僅出現在大量持有毒品門檻的決定上，在供應毒品罪的加重上，也是如此。

新聞稿指出，台灣曾在2015年時提高製造、運輸、販賣第三級、第四級毒品的法定刑度，但修法至今並沒有任何嚴謹的實證研究可以告訴國人，單純加重刑罰產生的社會效果為何；事實上刑罰與犯罪學研究顯示，加重刑罰有邊際嚇阻力遞減的問題，越來越重不是越來越有效果，而是效果越來越差。

司改會表示，如果台灣沒辦法將「重刑嚇阻犯罪」從理所當然的信仰，轉化為必須檢驗的假設，則可能陷入毒品持續氾濫就持續立法加重其刑的迴圈，到底能多大程度改善毒品問題，令人存疑。（編輯：張銘坤）1081217

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