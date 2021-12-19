枋山台1線轎車追撞遊覽車 1人失去生命徵象

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屏東縣枋山鄉台1線北上454公里處19日發生一起轎車追撞遊覽車事故，轎車上2名男子1人意識模糊、1人失去生命徵象，緊急送醫救治；肇事原因調查釐清中。（屏東縣消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月19日

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣19日電）屏東枋山鄉台1線北上454公里處今天下午發生轎車追撞遊覽車事故，轎車上2名男子1人意識模糊、1人失去生命徵象，遊覽車駕駛及乘客則無受傷，肇事原因警方正調查釐清中。

屏東警消下午1時51分許接獲報案，枋山鄉台1線北上454公里處發生1輛轎車與1輛遊覽車交通事故，吳姓駕駛人開轎車從枋山鄉沿台1線南往北行駛時，追撞前方同向由王姓駕駛人駕駛的遊覽車。

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屏東縣消防局派遣枋山分隊2車5人、獅子分隊2車4人及枋寮分隊1車2人前往，並將轎車上2名男子送醫救治，其中42歲吳姓駕駛無生命徵象、雙腳骨折，由醫院抽血檢驗酒測值；年約40歲的乘客則意識模糊、左大腿骨折。

警消表示，遊覽車上43名乘客，加上導遊、司機共45人，遊覽車駕駛及乘客均無受傷，遊覽車45歲王姓駕駛酒測值為零。肇事原因警方正調查釐清中，現場狀況也於下午3時25分排除，恢復交通。警方呼籲行駛車輛時務必注意前方車況，保持安全距離。（編輯：陳仁華）1101219