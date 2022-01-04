法官助理、警官、記者轉換跑道 調查局生力軍

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（中央社記者蕭博文台北4日電）法務部調查局今天舉行調查班第58期結業典禮，共103名學員順利結業，包括曾任偵查員的吳冠杰、前高院法官助理陳欣汝、前中央社記者劉方，背景多元。

調查局新聞資料指出，第58期結業學員有男生52人、女生51人，平均年齡26歲，擁有碩士學位者計27人，專業學養涵蓋法律、資訊、電子、營繕等領域，不乏精通英、法、德、阿拉伯、日、韓等各國語文者。

調查局表示，結業學員除學歷高，多人具有實務工作經歷，其中5人通過律師考試，1人通過會計師考試，13人通過國安、財稅、警察、衛生技術、土木技師、監獄官、資訊處理等各類高考、特考或證照。

第1名結業的陳玠安畢業自國立政治大學財政學研究所，具會計師證照，曾任職資誠聯合會計師事務所擔任審計員，期望未來能從事經濟與一般犯罪防制工作，對防制企業貪瀆方面作出貢獻。

台灣高等法院前法官助理陳欣汝以第2名成績結業，她擁有律師資格，擔任法官助理期間接觸案件審判，但對案件偵辦更感興趣，因此投考調查局。

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第3名結業的吳冠杰曾任苗栗縣政府警察局大湖分局、頭份分局及竹南分局巡官兼所長，之後考取刑事局電腦犯罪類偵查員，轉至刑事局偵九隊及彰化縣政府警察局科技偵查隊擔任偵查員，對偵辦廉政及經濟犯罪案深感興趣，毅然選擇轉換跑道。

此外，政大外交系畢業的劉方留學加拿大，曾任台灣經濟研究院研究助理、中央通訊社外文新聞中心編輯及國際影音平台記者，希望在調查局發揮外語長才。（編輯：方沛清）1110104