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政院提國安法修正 經濟間諜罪最高判12年併科1億罰金
首頁 / 社會

中華電信假交易真放貸損失逾億元弊案 3人交保

2022/2/17 11:02
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（中央社記者張榮祥台南17日電）中華電信台南營運處發生假交易真放貸弊案，透過虛構承攬契約將資金借給工程業者，造成損失逾1億元，南檢昨天搜索傳喚12人，訊後中華電信3名涉案人分別以50萬元及10萬元交保。

台南地檢署偵辦中華電信台南營運處借貸弊案，昨天同步搜索台北、台南、高雄及嘉義等縣市7個處所，且傳喚12名被告到案。

南檢調查，股票上市公司中華電信台南營運處陳姓科長等人，民國105年起因欲達成企業客戶業務經營競賽績效，利用虛構承攬契約，以假交易真放貸「過水交易」模式，非法將公司資金借貸給10多家工程業者。

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不過，這些工程業者因無法還款，造成中華電信損失新台幣1億3699萬3535元；中華電信發現後向法務部調查局台南市調查處告發。

南檢傳喚12人中，包括中華電信台南營運處陳姓科長、吳姓股長、黃姓工程師及工程業者。南檢訊後認定陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師涉犯證券交易法特別背信罪，但無聲請羈押必要，今天分別以50萬元、10萬元及10萬元交保，其餘被告請回，全案將再深入追查。（編輯：黃世雅）1110217

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