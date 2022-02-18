台南市六甲農會爆發侵占公糧逾千噸 5人遭押

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市六甲農會爆發侵占公糧逾1300公噸，再以約市價6折轉賣給台南及嘉義4家碾米廠，台南地檢署去年11月起陸續發動5波搜索，六甲農會許姓總幹事等5人聲押獲准。

行政院農委會農糧署南區分署稽查公糧倉庫管理發現，台南市六甲農會所屬倉庫疑有擅自挪動公糧造成數量短虧，南區分署政風室去年10月27日帶著倉庫管理員吳姓男子到法務部廉政署南部地區調查組自首，且報請南檢指揮偵辦。

南檢調查認定多家碾米廠牽涉其中，去年11月10日對台南2家碾米廠發動第1波搜索，帶回碾米廠負責人及多名載運米糧的司機。南檢發現，倉庫管理員從每袋公糧挖取少量米到預先準備好的空袋，再用劣質米填補。

侵占公糧者待累積到20公噸至30噸後，再以低於市價行情（每公噸新台幣2萬5000元至2萬7000萬元）賣給碾米廠，南檢調查，遭侵占公糧每公噸賣價僅1萬5000元至1萬8000元，約是市價6折。

南檢之後再發動4波搜索，傳喚拘提相關人等到案，訊後陸續聲押倉庫管理員吳男、碾米廠實際負責人曾姓男子、林姓男子、蒲姓男子、六甲農會許姓總幹事等5人獲准。

南檢統計，六甲農會公糧遭侵占1302公噸，損失3135萬2992元，涉案碾米廠有4家，包括台南3家、嘉義1家；檢廉專案小組將持續追查，並要求六甲農會擔負賠償損失責任。（編輯：黃世雅）1110218