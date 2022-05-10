涉浮報租金、詐關懷據點經費 北市里長遭訴

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（中央社記者蕭博文台北10日電）台北市萬華區日祥里鍾姓里長涉嫌以不實發票詐領關懷據點設備費7萬餘元，另浮報里民活動場所租金13年，詐得補助135萬元。台北地檢署今天依詐欺等罪嫌起訴鍾姓里長等人。

北檢起訴指出，鍾姓里長自民國96年起擔任日祥里里長，日祥里經申請成為社區關懷據點，但鍾男涉嫌明知並未採購電腦、冰箱等設備，卻夥同孫姓據點承辦人，向一家公司的陳姓負責人、陳姓經理購買不實發票。

鍾男等人以不實發票向社會局辦理核銷，106年、107年間各詐得設備費新台幣7萬餘元、5600元；108年間，因萬華區公所承辦人察覺有異，實地到據點勘查，鍾男為免東窗事發趕緊補買設備，而詐欺未遂；孫姓據點承辦人另涉嫌詐領據點人事費18萬餘元。

另一方面，鍾姓里長涉嫌自96年起，將里民活動場所月租金自2萬1000元浮報為3萬元，按月向民政局申請租金補助，逐月詐得價差9000元，統計至108年6月止，共詐得135萬元。

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檢察官認為，除了里辦公室，一般民間團體也可以申請成為關懷據點，而關懷據點的服務與公權力無關，就詐領據點設備費部分，依加重詐欺等罪起訴鍾姓里長、孫姓據點承辦人、陳姓負責人、陳姓經理；另就據點人事費部分，依詐欺罪起訴孫姓據點承辦人。

鍾姓里長涉嫌詐領里民活動場所租金補助部分，檢察官依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪起訴鍾姓里長。（編輯：李亨山）1110510