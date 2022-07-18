雙北機車事故量5年增近3成 駕駛路權觀念不清

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）雙北交通局今天表示，每年暑假為機車考照高峰，接著9月起事故件數開始上升，5年來增加約27%，分析後發現駕駛人對路權、安全駕駛等觀念認知不清，因此合作加強宣導。

台北市、新北市交通局舉行視訊記者會，共同宣布7月至8月為「雙北市機車安全月」，將推出系列宣傳及交通安全作為精進活動，包含臉書看影片抽Dyson系列商品等，期望藉著與民眾互動傳遞交通安全觀念，提升防禦駕駛意識。

交通局說明，由於每年暑假為機車考照高峰期，且每年機車事故件數從9月會開始上升，考量雙北機車族流動率高，首度攜手合作並推廣機車駕訓新台幣1300元補助。

交通局指出，統計106年至110年雙北交通事故所致死傷人數，機車均占了近8成，且涉及機車事故件數有逐年上升趨勢，5年來增加約27%，肇因交叉分析後顯示，駕駛人對於路權觀念不清，對安全駕駛及速度管理認知也不足。

台北市交通局長陳學台表示，台北市統計顯示，事故肇因以汽車及機車未依規定讓車、右轉彎未依規定與未注意車前狀況為主，需要汽車及機車駕駛共同重視，避免不當駕駛行為。

新北市交通局長鍾鳴時說，儘管這幾年車流量因疫情減少，機車事故件數卻不降反升，可能是因為外送營業機車增加，提醒所有民眾均應謹守防禦駕駛觀念，保護自身安全。

交通局指出，防禦駕駛觀念包含開車門注意後方來車、不任意變換車道、轉彎提早打方向燈、遠離大型車視野死角及小心內輪差等，駕駛應謹守這些觀念，保護自身安全。

此外，雙北交通警察大隊表示，暑假期間為加強防制危險駕車，將針對聯外橋梁事故熱點與新北合作區域聯防，加強闖紅燈、違規行為取締，包含中正橋、中興橋、光復橋等。（編輯：方沛清）1110718