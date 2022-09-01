假藉投資澳洲島嶼不法吸金逾3億 4人遭訴

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（中央社記者林長順台北1日電）檢調獲報，新加坡長江集團魏姓男子、台灣分公司楊姓男子等人，假藉投資澳洲大克佩爾島等方式，涉不法吸金逾3億元；台北地檢署偵查終結，依銀行法起訴楊男等4人，並通緝魏男夫妻2人。

檢調獲報，新加坡魏朝公司、新加坡長江集團董事魏姓男子與蕭姓妻子於民國107年間多次到澳洲大克佩爾島，有意以5000萬美元向當地公司購買大克佩爾島，與當地官員會談及合照，但因魏朝公司於108年10月間未依約付款，當地公司覓得其他買主。

檢調調查，魏男夫婦返台後，與楊姓男子成立新加坡長江集團台灣分公司，招攬業務員推展業務，透過舉辦說明會等方式，謊稱已購買大克佩爾島，並獲澳洲政府許可開發豪華公寓、豪華別墅、賭場、高爾夫球場、碼頭泊位、商用機場、沙灘酒店，未來將成為下一個馬爾地夫。

檢調查出，魏男、楊男等人另以新加坡長江集團發行長江玉幣，日後將作為在大克佩爾島的生活支付工具使用，長江玉幣購買者可藉由區塊鏈技術投資不動產，降低投資金額門檻等不實內容，對外招攬不特定多數人投資以詐取財物。

魏男另宣稱將釋出所持有新加坡長江控股公司10%股份，共分為100單位，每單位新加坡幣7萬元（約新台幣140多萬元），認購者可於認購日次日起算1年期滿後要求魏男加價15%買回、2年期滿後則加價40%買回、3年期滿更可加價80%買回。

檢調統計，107年至109年間，魏男等人以此手法詐騙200多名投資人，並非法吸金新台幣3億餘元，涉嫌刑法詐欺及違反銀行法等罪。

台北地檢署今天依違反銀行法等罪起訴楊男等4人，魏男夫婦不在台灣，檢方對2人發布通緝。（編輯：陳仁華）1110901