最高法院推薦大法官名單 2人均是女性

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）總統蔡英文將提名4名新任大法官，司法院發函徵詢各級法院意見。日前僅最高法院回覆人選，並推薦法官兼審判長蔡彩貞、書記官長林恆吉，均女性。

現任大法官15人，其中民國104年10月1日就任的4名大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。

112年司法院大法官提名審薦小組日前展開審薦工作，審、檢、學、辯均可推薦人選，期限於3月29日止；總統府預計於立法院本會期，將提名人選咨請立法院行使同意權。

司法院日前發函徵詢各級法院意見，目前僅最高法院回覆人選，並推舉蔡彩貞、林恆吉2名女法官。

蔡彩貞為司法官班21期結業，曾任士林地方法院院長、司法院刑事廳廳長等職。她今年接任女法官協會理事長，希望透過女法官協會的力量，提升女法官專業學養，改善女法官工作環境，並善盡女法官協會關懷社會宗旨。

林恆吉為司法官班31期結業，曾任台灣高等法院庭長、最高法院法官，現為最高法院發言人，也是首度被推薦為大法官人選，審判與行政經驗相當豐富。

另一方面，司法院目前推薦名單未定，依照程序彙集各級法院與學者推薦人選後，排出不符合消極資格者，再將名單提報到審薦小組。

同樣有推薦權的法務部表示，大法官身為憲法守護者，責任重大，必須具備崇高品操、憲政素養及專業學能等，法務部與所屬機關人才濟濟，正審慎考量，從中推出優秀適任的大法官推薦人選。（編輯：張銘坤）1120321