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轎車後牌照燈不亮 台中警攔下查獲無照駕駛及毒品

2024/3/19 15:04（3/19 15:31 更新）
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台中市警方18日晚間巡邏行經北屯區1處路口，發現1輛自小客車後牌照燈不亮進行稽查，除查獲何姓男子無照駕駛外，還在2乘客的零錢盒與置物盒查獲總計175公克毒品愷他命及毒咖啡包。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月19日
台中市警方18日晚間巡邏行經北屯區1處路口，發現1輛自小客車後牌照燈不亮進行稽查，除查獲何姓男子無照駕駛外，還在2乘客的零錢盒與置物盒查獲總計175公克毒品愷他命及毒咖啡包。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月19日
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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中警昨天晚間巡邏行經北屯區1處路口，發現1輛自小客車後牌照燈不亮進行稽查，除查獲何姓男子無照駕駛外，還在2乘客的零錢盒與置物盒查獲總計175公克毒品愷他命及毒咖啡包，訊後分別開單、法辦。

台中市警察局保安警察大隊今天表示，保大員警昨天晚間10時多執行巡邏勤務，行經北屯區樹孝路與太順路口時，發現1輛自小客車因後牌照燈故障不亮，立即上前進行交通稽查。

警方稽查後竟發現，車內18歲何男不僅無照駕駛，還飄出濃濃塑膠燃燒氣味，稽查過程中，後座乘客17歲洪姓、何姓少年神情緊張，且洪男緊抱著背包不放，警方見狀詢問是否身體不適或持有違禁品而驚慌，洪男才主動交出裝有1罐毒品愷他命及K盤的背包。

員警另外於駕駛座零錢盒內查獲愷他命4包，且在副駕駛座置物盒內查獲37包印有「越來越好」的毒品咖啡包，17歲何男這時才坦承放在零錢盒與置物盒的毒品為他所有。

警方總計查獲毒品約175公克，全案訊問後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將洪姓少年等2人移送台中地檢署偵辦；而牌照燈不亮及無照駕駛部分，均依法開單告發。（編輯：陳仁華）1130319

#台中市
#台中地檢署
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