本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 社會

中國廠商客製化假台灣車牌 刑事局淨牌專案逮30人

2024/8/16 16:37（8/16 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
刑事警察局因應近期使用、販售假車牌案件增加，1日起加強執行「淨牌專案」，共逮捕30人、查獲60面假車牌，16日在記者會中展示查緝成果。中央社記者劉建邦攝 113年8月16日
刑事警察局因應近期使用、販售假車牌案件增加，1日起加強執行「淨牌專案」，共逮捕30人、查獲60面假車牌，16日在記者會中展示查緝成果。中央社記者劉建邦攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北16日電）刑事局表示，因應假車牌案件增加，自1日起發動「淨牌專案」，共逮捕30人、查扣60面假車牌，並查出假車牌來源多為中國廠商接受台灣經銷商下單後客製化，將持續加強查緝。

警政署刑事警察局今天發布新聞資料指出，統計今年初至8月15日止，全台共查獲191件假車牌案、逮捕187人，分析違法樣態，主要為「AB車懸掛假車牌」、「原車主懸掛假車牌」。

刑事局表示，執行「淨牌專案」期間，發現台灣經銷商以每面價格約新台幣6000元向中國製造商訂購車牌，再以郵寄或貨運寄來台灣，以1萬至1萬2000元不等價格轉賣給民眾。

刑事局指出，將結合AI巡防系統並與交通部合作，針對被吊扣、吊銷車牌及車輛，加強自動辨識與道路攔查，各地警局會持續巡查使用偽造車牌車輛及駕駛。另方面，針對民眾檢舉網路販售偽造車牌賣家，除通知平台業者協助下架，也會持續追溯製造及販售源頭。

刑事局指出，車牌是公路監理機關核發行車許可憑證，屬特種文書，民眾私下製作、販售偽造車牌，涉犯刑法偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑。

警方說，使用偽造車牌行駛在道路，觸犯刑法行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑，並可依違反道路交通管理處罰條例，最高處新台幣1萬800元罰鍰。

刑事局表示，已蒐集檢舉、報案及主動追查遭吊扣或吊銷的車號，共6萬4000餘筆，情資將通報各地警局同步查緝，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：蕭博文）1130816

刑事局1日啟動「淨牌專案」查緝全台使用及販售假車牌案件等，短短10天逮捕30人、查扣60面假車牌，警方16日在記者會中說明查緝情形等。中央社記者劉建邦攝 113年8月16日
刑事局1日啟動「淨牌專案」查緝全台使用及販售假車牌案件等，短短10天逮捕30人、查扣60面假車牌，警方16日在記者會中說明查緝情形等。中央社記者劉建邦攝 113年8月16日
#交通部
#刑事局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：