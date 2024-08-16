中國廠商客製化假台灣車牌 刑事局淨牌專案逮30人

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（中央社記者劉建邦台北16日電）刑事局表示，因應假車牌案件增加，自1日起發動「淨牌專案」，共逮捕30人、查扣60面假車牌，並查出假車牌來源多為中國廠商接受台灣經銷商下單後客製化，將持續加強查緝。

警政署刑事警察局今天發布新聞資料指出，統計今年初至8月15日止，全台共查獲191件假車牌案、逮捕187人，分析違法樣態，主要為「AB車懸掛假車牌」、「原車主懸掛假車牌」。

刑事局表示，執行「淨牌專案」期間，發現台灣經銷商以每面價格約新台幣6000元向中國製造商訂購車牌，再以郵寄或貨運寄來台灣，以1萬至1萬2000元不等價格轉賣給民眾。

刑事局指出，將結合AI巡防系統並與交通部合作，針對被吊扣、吊銷車牌及車輛，加強自動辨識與道路攔查，各地警局會持續巡查使用偽造車牌車輛及駕駛。另方面，針對民眾檢舉網路販售偽造車牌賣家，除通知平台業者協助下架，也會持續追溯製造及販售源頭。

刑事局指出，車牌是公路監理機關核發行車許可憑證，屬特種文書，民眾私下製作、販售偽造車牌，涉犯刑法偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑。

警方說，使用偽造車牌行駛在道路，觸犯刑法行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑，並可依違反道路交通管理處罰條例，最高處新台幣1萬800元罰鍰。

刑事局表示，已蒐集檢舉、報案及主動追查遭吊扣或吊銷的車號，共6萬4000餘筆，情資將通報各地警局同步查緝，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：蕭博文）1130816