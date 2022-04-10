蘇智傑右膝髕骨骨裂脫離戰局 外野3鬼剩1人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒統一獅隊再傳傷兵，主力外野手蘇智傑（中）因為自打球造成右膝髕骨骨裂，總教練林岳平直言「確定脫離戰局」，是否開刀等回門診後才會比較明朗。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職統一獅隊再傳傷兵，主力外野手蘇智傑因為自打球造成右膝髕骨骨裂，總教練林岳平直言，「確定脫離戰局」，是否開刀最快明天確定，「外野3鬼」只剩1人。

中華職棒統一獅隊今年開季不太順利，「外野3鬼」之一的林安可開季前右手手掌不適，檢查後為鉤狀骨斷裂骨折、需動刀，預計將休養3個月左右，而蘇智傑8日出賽自打球，總教練林岳平今天受訪表示，經過檢查後，為右膝髕骨骨裂。

林岳平表示，初步的檢查出來，確定蘇智傑要脫離戰局，需要休息一段時間，至於是否要開刀，「不開刀有不開刀的風險，開刀有開刀的好處」，要等明天門診後才會比較明朗。

上半季開打不到2週，獅隊「外野3鬼」中的林安可、蘇智傑都掛傷號，林岳平苦笑說，「現在外野只剩陳傑憲，也有跟他說要保重」，但不會說現在的狀況慘，就是要看這段時間替補上來的人，是否能夠讓球隊不要往下掉，就算打出價值和貢獻。

蘇智傑掛傷號，今天統一獅與富邦悍將隊交手，獅隊由胡金龍先發打5棒、守左外野。（編輯：張雅淨）1110410