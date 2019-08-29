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美中貿易衝突變成持久戰，直接衝擊在大陸布局多年的台商企業，也成為加速催化台商回 台投資或進行全球布局。經濟部預估今年通過審查的投資案總金額有望上看5500、甚至6000億元。
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台商返鄉熱2/14

經濟部再通過5台商回流案 累計投資逾5682億

最新更新：2019/08/29 19:02

（中央社記者廖禹揚台北29日電）經濟部投資台灣事務所今天再通過5件台商回流申請案，將帶回超過44億元投資、666個就業機會，目前累計投資金額已超過5682億元。

投資台灣事務所今天召開第32次歡迎台商回台聯審會議，通過鼎元光電、麗光科技、聯穎科技、明昌國際工業及一家不具名線材製造龍頭大廠申請案。

經濟部投資業務處表示，至今已有123家廠商響應台商回流方案，累計投資金額超過5682億元，可望帶來近5萬個本國就業機會，後續仍有30多家台商排隊候審。

今天通過審查的鼎元光電是台灣第2大LED發光元件與感測元件製造商，將投入逾8億元，利用苗栗竹南園區現有廠房擴增SI感測元件智慧化產線，並逐步調降武漢廠產能，預計召募60名本國人才。

聯穎科技則生產電子工業必備的各式訊號傳輸線材線組，先前生產據點皆設在中國大陸，為分散貿易戰風險及因應客戶產線調整，決定在新北市設立生產據點。

明昌國際工業則為年營收15億元的全球前10強、台灣第1大專業工具箱廠商，同樣因貿易戰影響決定將中國產線拉回台灣，將投入17億在台中大甲既有大發廠增設智機整合自動生產線，大馬廠興建全自動化智能新廠，預計新增100個本國工作機會。

不具名的台灣線材製造龍頭大廠則將投資9億元，在台南興建2座新廠，並於既有廠區擴充產線，導入智能化設備，預計將新增46個本國工作機會。（編輯：楊凱翔）1080829

地機族
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