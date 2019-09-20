吉里巴斯反對黨：已被告知政府將與台灣斷交

（中央社吉里巴斯20日綜合外電報導）台灣日前才與索羅門群島斷交，另一太平洋島國友邦吉里巴斯也傳警報。吉國反對黨表示，他們被告知政府已決定終止與台灣的外交關係，將與中國建交。

南太區域新聞機構「太平洋島國新聞協會」（Pacific Islands News Association,PINA）引述吉里巴斯反對黨「真理砥柱黨」（Boutokan te Koaua）的消息指出，他們被告知，吉里巴斯政府將於今天對外宣布這個外交轉向。

真理砥柱黨說作為民主國家，他們對政府急於外交轉向感到震驚，這當中勢必有他們所不知且政府未公開的隱情。

真理砥柱黨指出，現任吉里巴斯政府掌權時還允諾吉國人民會維繫與台灣的邦誼，並在當時盛傳外交恐生變之際強調絕不改變與台灣的外交關係。

真理砥柱黨說，他們遺憾政府不遵守對人民的承諾，政府本應在近日向國會說明外交將轉向一事，但吉國政府卻沒這樣做，全然無視最重要的吉國民眾感受。吉國政府此舉錯誤，不該與台灣斷交，若要轉向，也應交由明年初將舉行的大選來定奪。

紐西蘭公廣媒體「紐西蘭廣播電台」（Radio New Zealand）引述真理砥柱黨成員、前外長塔拜（Ieremia Tabai）指出，吉國政府裡至少一位部長本週已證實外交轉向。

吉里巴斯是世界最貧窮國家之一，天然資源匱乏，椰子核與漁獲是吉里巴斯的出口大宗。

根據中華民國外交部資料，吉里巴斯陸地面積811平方公里，計有33個大小島嶼分布於360萬平方公里的海域，是世界最大的珊瑚環礁島國，平均高度2公尺。吉國人口約11萬。

中華民國於2003年11月7日與吉里巴斯建交，多年來協助吉國推動基礎建設，並透過訓練及研習計畫協助吉國發展人力資源，部分台灣的醫學大學也提供專班協助訓練吉國醫師。（譯者：陳亦偉）1080920