涉消防員1死4傷車禍 肇事駕駛10萬元交保

（中央社記者陳朝福高雄14日電）張姓男子昨晚駕駛聯結車與高市消防水箱車發生擦撞，造成消防員1死4傷重大車禍。警方今天上午將張男依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方中午訊後，諭令新台幣10萬元交保。

轄區高雄市政府警察局鳳山分局調查，42歲張男昨晚近10時駕駛聯結車沿過埤路西向東方向直行欲上台88線交流道，出勤的消防水箱車沿鳳頂路北往南方向朝中安路直行，雙方於鳳頂路、過埤路口發生碰撞，水箱車左前車頭撞上聯結車左後車尾，並導致水箱車翻覆。

水箱車翻覆後，車上5名消防隊員分別被壓在車底或拋出車外，高市消防局出動搶救，仍造成小隊長馮永昌經送醫搶救無效宣告不治，其他4人救治中，傷勢已趨於穩定。

張男於警訊時對自己未禮讓消防車肇禍及獲知消防員重大傷亡時頻頻道歉，警方並查出他曾喝了1杯保力達後開車送貨，車禍當下以時速50公里途經肇事路口，疑在綠燈轉黃燈的「綠轉黃」時搶快，也供稱因有橋墩擋住視線及關閉車窗，未發現消防水箱車警示燈和鳴笛聲，才發生擦撞。

張男酒測時有酒精反應，酒測值0.06毫克，未超過法定標準值也通過觀測表等3項測試，警方未依公共危險罪嫌查辦，但涉嫌因搶黃燈搶快、未禮讓消防車等，並造成消防員1死4傷，將相關筆錄隨案依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署表示，被告張男經檢察官訊問後，以被告涉犯過失致死罪嫌，諭令10萬元交保候傳。（編輯：黃世雅）1090214