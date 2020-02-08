穿山甲是否武漢肺炎中間宿主 英國學者質疑

（中央社台北8日電）中國華南農業大學昨天宣布最新研究表示，穿山甲是導致新型冠狀病毒肺炎的潛在中間宿主；不過英國專家對此提出質疑，認為相關說法缺乏科學證據。

華南農業大學7日發表「重大成果」說，華南農大與嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室，聯合中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院研究員以及廣州動物園科研部高級獸醫師展開的最新研究顯示，穿山甲是新型冠狀病毒潛在中間宿主。

華南農大說「這一最新發現對新型冠狀病毒的源頭防控具有重大意義」，但卻未透露研究內容，包括為何蝙蝠會將病毒傳染給穿山甲，再傳給人類。此前中國科學院武漢病毒研究所表示，新型冠狀病毒可能來源於蝙蝠。

不過，中國著名傳染病專家鍾南山對華南農大的發現有所保留。他對媒體說，目前研究基本支持病毒來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主還需要研究。

此外，路透社7日援引英國劍橋大學獸醫學系主任伍德（James Wood）表示，華南農大的報告並不完善，「僅僅從穿山甲中分離的毒株與新冠毒株相似度有99%就認定穿山甲是宿主，這種說法缺乏足夠的科學證據」。

伍德認為，「這個結果是否可能是高度汙染的環境所導致？」

英國諾丁漢大學分子病毒學教授波爾（Jonathan Ball）則認為，這項研究是個「有意思的發展」，但是目前還不清楚瀕臨絕種的穿山甲是否就是宿主。

波爾說，「我們需要看到所有人類和穿山甲病毒間的遺傳數據，了解這種病毒在穿山甲間的流行程度以及牠們是否出現在武漢的海鮮市場」。

穿山甲與果子貍相似，都是中國人最愛吃的野味之一，中國也是世界最大的穿山甲消費市場。

報導說，由於穿山甲的市場需求經久不衰，中國的穿山甲幾乎已被捕獵殆盡，國外的貨源也日趨緊張，非洲中部每年最多有270萬穿山甲遭到獵殺，一些種類的穿山甲因此瀕臨滅絕。

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，中國國家衛生健康委員會今天通報，截至7日24時，中國大陸累計確診病例達3萬4546例，死亡722例。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1090208