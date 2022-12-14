昔日強調習近平親自部署防疫 中國新10條不提誰負責

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（中央社記者陳沛冰台北14日電）中國防疫新10條形同放棄「清零」。評論家劉銳紹表示，中國官方由以往強調防疫政策是中共總書記習近平親自部署，但新10條不再提誰負責，已反映政策是為勢所迫還是按實情而改。

香港的中國問題專家劉銳紹向中央社表示，2020年中國爆發疫情時，習近平曾經說對於疫情自己一直「親自指揮、親自部署」，過去中國官方宣傳疫情防控取得成效時，也強調是習近平「親自指揮、親自部署」。

直至本月初官方稱要全面認識近3年抗疫實踐成果，「最困難的時期已經走過」，要持續優化防疫措施，抗疫政策開始出現大轉彎。

他說，按中國的政治文化理應對抗疫成果「歌功頌德」，再強調現在優化防疫措施是由誰「親自部署，親自指揮」，但新10條在12月7日公布迄今，官方都沒有說明是誰「親自指揮、親自部署」。

習近平迄今沒有就中國邁向新防疫階段發言，還於7日至10日赴沙烏地阿拉伯訪問。直到13日深夜，官媒新華社報導國務院副總理孫春蘭當天到北京市調研指導疫情防控工作，才提到孫「轉達習近平總書記對首都人民的關心問候」。

劉銳紹說，「這反映了從過去到現在的決策，是按實際疫情而改？還是形勢所迫而改？相信大家自有判斷。」

他說，中國官方沒有說明新措施是由誰決策，一旦日後出現問題，由誰來負責？

劉銳紹表示，中國防疫大轉彎，是各單一因素同一時間出現，包括中國經濟嚴重下滑未見起色，清零政策嚇跑外資，再加上「白紙運動」爆發，若官方高調打壓，可能會官逼民反，而且地方政府在處理民眾長時間不滿面對困難，長遠可能會造成中央政府與地方政府的矛盾。

不過，劉銳紹強調，目前沒有跡象顯示習近平的權力受到挑戰，或當前情況超出他的控制範圍。

香港大學政治與公共行政學系榮譽退休教授卜約翰（John P. Burns）透過電郵回覆中央社表示，過去3年官方強調COVID-19的嚴重性，引發一般民眾恐懼會受到感染，防疫政策突然急轉彎破壞了政府的誠信，以及民眾對政府的信任。

他說，「要有效落實公共政策，政府及專家的公信力及信任是很重要，但誠信及公信力已經被破壞。」中國官方的宣傳是將政策急轉彎包裝成調整政策。

他表示，政府可能不會知道人民是否信任它，像中國這樣的專制政權下，絕大部分民眾都掩飾真實的想法，而且只要民眾服從政府，政府可能不太關心民眾的真正想法。而新措施為一般民眾帶來恢復正常生活的可能，相信是大部入民眾想得到的。

卜約翰表示，相信中國政府及專家現在意識到，在此前有機會時沒有積極為老年人接種疫苗可能造成的後果，就是大多數健康的人會活下來（雖然有些人會患有後遺症），但許多未接種疫苗的脆弱人群可能會死亡，這也是當局在改變路線來應對「白紙運動」和步履蹣跚的經濟時考慮到的風險。

他表示，中國80歲以上老人疫苗接種率低，放鬆措施後非常有可能會大量死亡，及可能出現新的變異病毒株。如果出現新的更致命性變異病毒株，政府的防疫政策或會再轉彎。

他又表示，在中國，中央政策和地方實施之間總是有脫節，如果地方執行上出現問題，中央政府可以推卸責，這也是中國公共行政的傳統特徵。（編輯：張淑伶）1111214