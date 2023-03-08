中國金融體系改革 監管新格局「一行一局一會」

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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中國今年的國家機構改革方案，金融體系改革調整力度大。以往金融監管格局的「一行兩會」成歷史，「一行一局一會」拉起帷幕，分析指出，這將更有利於金融監管工作。

財新網報導，在設立「國家金融監督管理總局」前，中國金融監管體系採取「一行兩會」的架構。由中國人民銀行負責貨幣政策與主要的宏觀審慎監管職責；在微觀層面，由銀保監會和證監會採取「誰發照、誰監管」為主要特點的監管模式。

報導分析，銀保監會和證監會各自負責管理銀行保險行業和資本市場參與者，行為監管與功能監管的職能都比較分散，銀保監會和證監會此前也各自設立了金融消費者權益保護局和投資者權益保護局。

但是，隨著金融市場活躍、金融業務複雜多元，「跨界」金融行為和產品日趨增多，對原先以機構監管為主的模式帶來挑戰，或為此次機構改革的背景之一。

簡述這次金融體系改革，「國家金融監督管理總局」將在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，統一負責除證券業之外的金融業監管，統籌負責金融消費者權益保護；將證監會調整為國務院直屬機構，加強證券市場、資本市場的監管。

另外，人民銀行的職能機構設置做了重大調整，撤銷縣一級支行和大區分行，在各省設省級分行。

據每日經濟新聞報導，「一行兩會」的架構將轉變成未來的「一行一局一會」。

報導指出，當前的時間點，將要送別中國銀保監會，迎來「國家金融監督管理總局」，強化行為監管。改革之後，消保工作將權責合一，統一到金融監督管理總局，將整合此前各個部門的經驗，加以優化，促進行為監管的加強。

另根據機構改革方案的說明，中國央行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責也將劃入「國家金融監督管理總局」。

報導引述業內人士表示，監管部門的部分職能整合，將有利於金融監管工作的開展，「還是要守住不發生系統性金融風險的底線，發揮好金融服務實體經濟的功能。」（編輯：邱國強）1120308